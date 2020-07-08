Під час пожежі на Київщині ледь не згоріли чоловік із дитиною



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Пожежа сталася у приватному будинку Фото ілюстративне

Вогнем було охоплено будинок по всій площі

У середу, 8 липня, на світанку загорання житлового будинку у с. Любарці Бориспільського району.

Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району о 05:15, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце було направлено черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль і місцева пожежна охорона сіл Іванків та Любарці.

По прибуттю розвідка встановила, що вогнем охоплено будинок по всій площі.

Пожежу було локалізовано о 05:58 та повністю ліквідовано о 06:15.

Під час гасіння вогнеборцями було виявлено двоє постраждалих: чоловіка 1988 р.н. та дитину 2018 р.н.. З опіками їх було передано до карети швидкої допомоги та доправлено до Бориспільської центральної районної лікарні.

На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 6 чоловік особового складу.

Причина пожежі та сума збитків на разі встановлюються. Загиблих не виявлено.

Як повідомлялося, внаслідок масштабної пожежі на території Новоайдарського району Луганської області загинуло 5 осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано.