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    Під час пожежі на Київщині загинули двоє дітей (фото)

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    Полум&rsquo;ям було повністю охоплено дах будинку&nbsp; - Під час пожежі на Київщині загинули двоє дітей (фото)
    Полум’ям було повністю охоплено дах будинку 
    Фото: ДСНС

    Тіла дітей у будинку знайшли рятувальники

    У понеділок, 29 липня, о 10:37 до чергового диспетчера 27-Державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав-Хмельницький надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у селі Гайшин.

    По прибуттю рятувальників на місце було встановлено, що полум’ям повністю охоплено дах будинку загальною площею 64 кв. м, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Зі слів сусідів, вдома могли перебувати малолітні діти.

    «У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники увійшли до будинку та знайшли дітей 2015-го та 2017 років народження без ознак життя», - повідомили у ДСНС.

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    Під час пожежі на Київщині загинули двоє дітей (фото)
    Під час пожежі на Київщині загинули двоє дітей (фото)

    Пожежу було локалізовано об 11:14 та ліквідовано об 11:35. На пожежі працювало 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

    В результаті пожежі знищена крівля на площі 64 кв. м , три кімнати будинку та речі домашнього вжитку.

    Причина пожежі встановлюється.     

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