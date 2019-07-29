Під час пожежі на Київщині загинули двоє дітей (фото)



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Полум’ям було повністю охоплено дах будинку Фото: ДСНС

Тіла дітей у будинку знайшли рятувальники

У понеділок, 29 липня, о 10:37 до чергового диспетчера 27-Державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав-Хмельницький надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у селі Гайшин.

По прибуттю рятувальників на місце було встановлено, що полум’ям повністю охоплено дах будинку загальною площею 64 кв. м, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Зі слів сусідів, вдома могли перебувати малолітні діти.

«У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники увійшли до будинку та знайшли дітей 2015-го та 2017 років народження без ознак життя», - повідомили у ДСНС.

Пожежу було локалізовано об 11:14 та ліквідовано об 11:35. На пожежі працювало 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

В результаті пожежі знищена крівля на площі 64 кв. м , три кімнати будинку та речі домашнього вжитку.

Причина пожежі встановлюється.