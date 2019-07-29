На приватному підприємстві у Києві сталася пожежа (фото)
Пожежа виникла в приміщені охорони
Сьогодні, 29 липня, сталася пожежа на території одного із приватних підприємств, що знаходиться на вулиці Туполєва у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку «101» о 12:21.
По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа сталася в приміщені охорони. Під час пожежі в приміщені нікого не було, в Службу порятунку зателефонував охоронець.
О 12:42 пожежу на площі 25 кв. м було локалізовано, а о 12:52 – ліквідовано, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 13 чоловік особового складу.
Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, побутова техніка, віконні рами, закопчено стіни та стелю приміщення.
Загиблих і травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Нагадаємо 27 липня пізно ввечері сталася пожежа у вагоні на залізничній станції поблизу вул. Визволителів, 15 у Києві.