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    На приватному підприємстві у Києві сталася пожежа (фото)

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    Рятувальники оперативно ліквідували пожежу&nbsp;на площі 25 кв. м&nbsp; - На приватному підприємстві у Києві сталася пожежа (фото)
    Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 25 кв. м 
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла в приміщені охорони

    Сьогодні, 29 липня, сталася пожежа на території одного із приватних підприємств, що знаходиться на вулиці Туполєва у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку «101» о 12:21.

    По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа сталася в приміщені охорони. Під час пожежі в приміщені нікого не було, в Службу порятунку зателефонував охоронець.

    О 12:42 пожежу на площі 25 кв. м було локалізовано, а о 12:52 – ліквідовано, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 13 чоловік особового складу.

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    Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, побутова техніка, віконні рами, закопчено стіни та стелю приміщення.

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    На приватному підприємстві у Києві сталася пожежа (фото)
    На приватному підприємстві у Києві сталася пожежа (фото)

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Нагадаємо 27 липня пізно ввечері сталася пожежа у вагоні на залізничній станції поблизу вул. Визволителів, 15 у Києві.

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