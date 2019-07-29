На приватному підприємстві у Києві сталася пожежа (фото)



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Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 25 кв. м Фото: ДСНС

Пожежа виникла в приміщені охорони

Сьогодні, 29 липня, сталася пожежа на території одного із приватних підприємств, що знаходиться на вулиці Туполєва у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку «101» о 12:21.

По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа сталася в приміщені охорони. Під час пожежі в приміщені нікого не було, в Службу порятунку зателефонував охоронець.

О 12:42 пожежу на площі 25 кв. м було локалізовано, а о 12:52 – ліквідовано, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 13 чоловік особового складу.

Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, побутова техніка, віконні рами, закопчено стіни та стелю приміщення.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Нагадаємо 27 липня пізно ввечері сталася пожежа у вагоні на залізничній станції поблизу вул. Визволителів, 15 у Києві.