Під Києвом будівельники вбили, підпалили і закопали хлопця в лісі (фото)



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Тіло хлопця будівельники закопали в лісосмузі Фото: Андрій Нєбитов, Facebook

Підозрюваних у вбивстві затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання

В Ірпінському районі Київської області сталося вбивство уродженця Житомирської області, який працював на будівництві у передмісті столиці. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

Він розповів, що до Ірпінської поліції надійшла інформація від колег з Житомирської області, що тиждень тому рідні втратили зв’язок з молодим хлопцем, який працював на будівництві.

«Працівники карного розшуку провели комплекс оперативно-розшукових заходів, встановили місце роботи зниклого Євгена, його керівника і напарника. На конкретні запитання про долю хлопця прораб і підсобник плутались у відповідях, а згодом розповіли, що вбили хлопця за крадіжку $600 та вивезли до лісосмуги. Для укриття злочину тіло Євгена підпалили і закопали в землі. Під час проведення розслідування слідчі здобули беззаперечні докази скоєння вбивства», - повідомив Нєбитов.

Нібито вкрадені Євгеном гроші прораб згодом знайшов у себе.

Наразі обох підозрюваних у вбивстві затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.