Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині чоловік кинув гранату у мікроавтобус. Поліція ввела операцію «Сирена»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Одещині чоловік кинув гранату у мікроавтобус. Поліція ввела операцію «Сирена»
фото ілюстративне

Унаслідок вибуху пасажир отримав тілесні ушкодження

Сьогодні, 9 листопада, на Одещині чоловік у камуфльованій формі кинув гранату у мікроавтобус. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела.

Відомо, що о 14:00 у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області невідомий чоловік під час конфлікту кинув у мікроавтобус Mercedes-Benz гранату, яка вибухнула.

Унаслідок вибуху пасажир отримав тілесні ушкодження. Введено поліцейську операцію «Сирена».

Джерела зазначають, що обставини інциденту та особа зловмисника встановлюються. Людина була у камуфльованій формі, але точно невідомо, чи це був військовий.

Раніше повідомлялося,  що у дворі біля столичної багатоповерхівки знайдено гранату. Нагадаємо, перед судом постане житель Київщини, який кинув гранату в друзів.

Теги: поліція граната Одещина кримінал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Долар, вкладений в українські проекти, може повернутися десятками доларів, впевнений Анатолій Амєлін
Україна найцікавіша країна для життя та розвитку. І ось чому
1 листопада, 21:07
Поліцейські завдяки даним з відкритих джерел встановили, які саме судна були неподалік Baltic Connector в момент його розгерметизації
Пошкодження газогону Baltic Connector: поліція повідомила про російський і китайський слід
18 жовтня, 10:53
Саманта Волл очолювала синагогу з 2022 року
У Детройті вбито голову ради синагоги
22 жовтня, 08:06
КНДР постачає снаряди Росії: Данілов вказав на проблеми Кремля
КНДР постачає снаряди Росії: Данілов вказав на проблеми Кремля
2 листопада, 09:56
У жовтні Володимир Зеленський взяв участь у засіданні «Рамштайну» в Брюсселі
США та ЄС обговорюють з Україною можливість переговорів із РФ – NBC News
4 листопада, 10:08
Бойовик «ДНР» отримав строк в Узбекистані
В Узбекистані суд вперше виніс вирок за участь у війні в Україні
1 листопада, 07:24
Чехія продовжила дію мандату на військову підготовку українських солдатів
Чехія подовжила навчання українських військових до кінця 2024 року
Сьогодні, 03:55
Через негоду без світла залишалися 306 тисяч споживачів
Через негоду в низці областей споживачі лишилися без світла
28 жовтня, 14:26
Шмигаль подякував послу за співпрацю під час впровадження необхідних реформ
Початок переговорів про вступ до ЄС: Україна офіційно отримала рекомендації Єврокомісії
Вчора, 17:32

Новини

На Одещині чоловік кинув гранату у мікроавтобус. Поліція ввела операцію «Сирена»
На Одещині чоловік кинув гранату у мікроавтобус. Поліція ввела операцію «Сирена»
Ексначальниця податкової Одещини отримала вирок
Ексначальниця податкової Одещини отримала вирок
Одеський суд заочно виніс вирок колаборанту Сальдо
Одеський суд заочно виніс вирок колаборанту Сальдо
Повітряні сили показали, як вночі збивали «Шахеди» над Одещиною (відео)
Повітряні сили показали, як вночі збивали «Шахеди» над Одещиною (відео)
Нічна атака на Одесу: куди хотів поцілити ворог
Нічна атака на Одесу: куди хотів поцілити ворог
Який вигляд має художній музей в Одесі після обстрілу: з’явилися фото
Який вигляд має художній музей в Одесі після обстрілу: з’явилися фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
20K
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
8558
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
6343
Зеленський назвав втрати України на фронті
6126
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
5890
Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту