На Одещині чоловік кинув гранату у мікроавтобус. Поліція ввела операцію «Сирена»

Унаслідок вибуху пасажир отримав тілесні ушкодження

Сьогодні, 9 листопада, на Одещині чоловік у камуфльованій формі кинув гранату у мікроавтобус. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела.

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Відомо, що о 14:00 у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області невідомий чоловік під час конфлікту кинув у мікроавтобус Mercedes-Benz гранату, яка вибухнула.

Унаслідок вибуху пасажир отримав тілесні ушкодження. Введено поліцейську операцію «Сирена».

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Джерела зазначають, що обставини інциденту та особа зловмисника встановлюються. Людина була у камуфльованій формі, але точно невідомо, чи це був військовий.

Раніше повідомлялося, що у дворі біля столичної багатоповерхівки знайдено гранату. Нагадаємо, перед судом постане житель Київщини, який кинув гранату в друзів.