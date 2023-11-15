На Полтавщині чоловік прийшов до військкомату з гранатою та погрожував підірвати її

Правоохоронці встановили особу правопорушника

У Кременчуці Полтавської області чоловік прийшов до військкомату з гранатою. Погрожував підірвати її, і навіть висмикнув чеку. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

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Зазначається, що вчора, 14 листопада, близько о 16:40, до поліції Кременчука надійшло повідомлення про чоловіка, який йшов вулицею Алітуській та тримав в руках предмет, схожий на боєприпас.

До місця негайно прибули патрульні поліцейські, які припинили правопорушення та викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.

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«Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець, 1980 року народження. З дотриманням заходів безпеки у правопорушника боєприпас вилучено. За попередньою інформацією фахівців це страйкбольна граната», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань розслідує насильницькі дії військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі. Одеські Telegram-канали повідомляли, що затримання відбувалося на очах у його дружини і маленької дитини. За їх словами, чоловіка побили і зв'язали.