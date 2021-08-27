Під Києвом екскерівник будівельного кооперативу «нагрів руки» на 9 млн грн

Колишній голова житлово-будівельного кооперативу підозрюєтья у розтраті майна в особливо великих розмірах

Колишній голова житлово-будівельного кооперативу в Ірпені організував незаконний продаж квартир, завдавши збитків кооперативу на 9 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що чоловік підробив протокол, на підставі якого отримав право на продаж квартир житлово-будівельного кооперативу у м. Ірпінь. Використовуючи підроблений документ, він уклав із приватним підприємством договір купівлі-продажу 9 квартир, сукупна вартість яких становить понад 9 млн грн, таким чином завдавши кооперативу збитки на вказану суму.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури колишньому голові житлово-будівельного кооперативу повідомлено про підозру за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах шляхом використання завідомо підроблених документів (ч.5 ст. 191, ч. 1,4 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Бучанського райуправління поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Як повідомлялося, у Києві судитимуть екскерівника ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» за розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що під час будівництва каналізаційних очисних споруд у смт Баришівка вартість виконаних робіт була завищена на суму близько 900 тис. грн.

У Києві прокуратура повідомила про підозру підприємцю за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету на постачанні продуктів харчування для військовослужбовців.