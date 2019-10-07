Під Києвом електричка збила на смерть чоловіка



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Смертельна аварія сталася на залізничному переїзді

У неділю, 6 жовтня, сталася фатальна аварія на залізничному переїзді у с. Тарасівка Києво-Святошинського району.

Електропотяг Київ-Фастів збив невстановленого чоловіка віком близько 60-ти років. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Затримки руху потягів не було.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

Ще одна ДТП у неділю трапилася із маршрутним таксі в Ірпені. 9 пасажирів та водій постраждали в автопригоді, але госпіталізація жодному з них не знадобилася.

Як повідомлялося, 6 жовтня у селі Надросівка Володарського району Київщини автомобіль Mercedes зіткнувся із залізобетонною огорожею, яка знаходилась за межами дорожнього покриття. Внаслідок ДТП загинув хлопчик 2012 року народження, а водій госпіталізований до Володарської центральної районної лікарні. Поліція встановила, що 33-річний житель Броварів із пасинком їхали на риболовлю, хлопчик сидів на колінах у батька. На заокруглені дороги водій не обрав безпечну швидкість і не впорався з керуванням. Авто з’їхало в кювет де зіткнулося із бетонною огорожею.