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    Новини

    Під Києвом електричка збила на смерть чоловіка

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    Під Києвом електричка збила на смерть чоловіка

    Смертельна аварія сталася на залізничному переїзді

    У неділю, 6 жовтня, сталася фатальна аварія на залізничному переїзді у с. Тарасівка Києво-Святошинського району.

    Електропотяг Київ-Фастів збив невстановленого чоловіка віком близько 60-ти років. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Затримки руху потягів не було.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

    Ще одна ДТП у неділю трапилася із маршрутним таксі в Ірпені. 9 пасажирів та водій постраждали в автопригоді, але госпіталізація жодному з них не знадобилася.

    Як повідомлялося, 6 жовтня у селі Надросівка Володарського району Київщини автомобіль Mercedes зіткнувся із залізобетонною огорожею, яка знаходилась за межами дорожнього покриття. Внаслідок ДТП загинув хлопчик 2012 року народження, а водій госпіталізований до Володарської центральної районної лікарні. Поліція встановила, що 33-річний житель Броварів із пасинком їхали на риболовлю, хлопчик сидів на колінах у батька. На заокруглені дороги водій не обрав безпечну швидкість і не впорався з керуванням. Авто з’їхало в кювет де зіткнулося із бетонною огорожею.

    Національна поліція України смерть потяг Київщина чоловік
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