Минулого тижня пожежі в Києві забрали три життя



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Ліквідація пожежі в будинку на вул. Новодарницькій, 27 Фото: ДСНС

Протягом тижня у столиці сталося 64 пожежі

Впродовж минулого тижня, з 12 по 18 жовтня, пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 184 виїзди. Вогнеборці ліквідували 64 пожежі та 5 аварій. Протягом тижня на пожежах загинуло 3 особи.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Протягом тижня в екосистемах міста Києва пожеж не виникало. Всього з початку року здійснено 427 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 132,982 га.

За вказаний період на водних об’єктах Києва виявлено 1 загиблого, врятовано 1 особу. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва врятовано 8 осіб та загинуло 40 осіб, а саме: на р. Дніпро - 15 осіб, на озерах - 16 осіб, на інших водоймах міста - 9 осіб.

За тиждень виїздів на проведення дезінфекції не було. З початку карантину продезинфіковано 255 об'єктів на загальній площі 117150 кв. м, використано дезинфікуючої речовини 6612 літрів, задіяно 52 одиниці техніки та 310 чоловік особового складу.

Протягом даного періоду підрозділами гарнізону для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об’єктів міста здійснено 11 виїздів на виявлення підозрілих предметів.

Як повідомлялося, 14 жовтня під час ліквідації пожежі в 9-поверховому житловому будинку на вул. Новодарницькій, 27 у Дарницькому районі столиці рятувальники виявили тіло чоловіка.