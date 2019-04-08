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    Під Києвом молодик хотів вистрибнути з вікна багатоповерхівки (фото)

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    Правоохоронці забрали молодого чоловіка з багатоповерхівки та викликали швидку допомогу - Під Києвом молодик хотів вистрибнути з вікна багатоповерхівки (фото)
    Правоохоронці забрали молодого чоловіка з багатоповерхівки та викликали швидку допомогу
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські врятували молодого чоловіка від самогубства

    30-річний чоловік, уродженець Донеччини, перебуваючи в с. Софіївська Борщагівка в одному з будинків багатоповерхової новобудови, намагався покінчити життя самогубством шляхом вистрибування з вікна. Про це сповістив патрульну поліцію охоронець житлового комплексу.

    Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області, правоохоронці забрали молодого чоловіка з багатоповерхівки та викликали швидку допомогу.

    Чоловік свої дії пояснити не може.

    Поліція з’ясовує мотиви вчинку молодика.

    Як повідомлялося, 2 квітня з вікна 12 поверху житлового будинку по вулиці Райдужна, 1 у Києві викинувся чоловік. Від отриманих при падінні травм він помер на місці.

    9 березня на вулиці Світлицького, 30/20б у Києві чоловік вистрибнув з вікна шостого поверху.

    4 березня на вулиці Милославській, 31 у Києві виявили труп чоловіка. Тіло було на шостому поверсі 9-поверхового будинку. Чоловік повісився на мотузці, яку прив'язав до труби в парадному.

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