Весняне загострення: у Києві психічно хворий чоловік вистрибнув з шостого поверху



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Чоловік вистрибнув з вікна 6 поверху дев'ятиповерхового будинку Фото: Інформатор

Чоловік, що загинув, хворів на шизофренію

У суботу, 9 березня, на вулиці Світлицького, 30/20б у Києві виявили труп чоловіка. Тіло лежало під будинком між першим і другим парадними.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 4:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловік вистрибнув з вікна 6 поверху дев'ятиповерхового будинку. Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

Особа загиблого була встановлена. Ним виявився 50-річний місцевий житель, який проживав у цьому будинку. Також з'ясувалося, що чоловік хворів на шизофренію.

На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 4 березня на вулиці Милославській, 31 у Києві виявили труп чоловіка. Тіло було на шостому поверсі 9-поверхового будинку. Чоловік повісився на мотузці, яку прив'язав до труби в парадному.

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