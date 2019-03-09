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    Весняне загострення: у Києві психічно хворий чоловік вистрибнув з шостого поверху

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    Чоловік вистрибнув з вікна 6 поверху дев'ятиповерхового будинку - Весняне загострення: у Києві психічно хворий чоловік вистрибнув з шостого поверху
    Чоловік вистрибнув з вікна 6 поверху дев'ятиповерхового будинку
    Фото: Інформатор

    Чоловік, що загинув, хворів на шизофренію

    У суботу, 9 березня, на вулиці Світлицького, 30/20б у Києві виявили труп чоловіка. Тіло лежало під будинком між першим і другим парадними.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 4:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, чоловік вистрибнув з вікна 6 поверху дев'ятиповерхового будинку. Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

    Особа загиблого була встановлена. Ним виявився 50-річний місцевий житель, який проживав у цьому будинку. Також з'ясувалося, що чоловік хворів на шизофренію.

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    Весняне загострення: у Києві психічно хворий чоловік вистрибнув з шостого поверху
    Весняне загострення: у Києві психічно хворий чоловік вистрибнув з шостого поверху
    Весняне загострення: у Києві психічно хворий чоловік вистрибнув з шостого поверху
    Весняне загострення: у Києві психічно хворий чоловік вистрибнув з шостого поверху
    Фото: Інформатор

    На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики. Подробиці інциденту з'ясовуються.

    Нагадаємо, 4 березня на вулиці Милославській, 31 у Києві виявили труп чоловіка. Тіло було на шостому поверсі 9-поверхового будинку. Чоловік повісився на мотузці, яку прив'язав до труби в парадному.

    17 лютого ввечері в Києві з висотки випала жінка. Трагедія трапилася на бульварі Лесі Українки. Жінка померла на місці падіння.

    15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.

    19 лютого на вулиці Арсенальній у Києві хлопець випав із дев’ятого поверху та вижив.

    25 лютого в Києві на вулиці Салютній, 15 підліток вистрибнув з вікна 6 поверху 9-поверхового будинку.

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