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    Аварія на Святошині паралізувала рух транспорту (відео)

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    У ДТП під мостом на Святошині потрапили легковий та вантажний автомобілі - Аварія на Святошині паралізувала рух транспорту (відео)
    У ДТП під мостом на Святошині потрапили легковий та вантажний автомобілі

    Через ДТП затримувався рух тролейбусів і автобусів

    Сьогодні, 21 серпня, вранці під мостом на Святошині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та вантажівки.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    У ДТП легковий автомобіль отримав незначні ушкодження. Проте учасники аварії очікували на приїзд поліції. У зв’язку з цим рух транспорту майже зупинився. Утворився величезний затор.

    Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», через ДТП затримувався рух тролейбусів №41 та автобусів 37, 37а, 90 на станції метро «Святошин».

    Рух було відновлено о 09:58, курсування громадського транспорту з відхиленням від графіка.

    Нагадаємо, 14 серпня вранці на Дарницькій площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, тролейбуса і легкового автомобіля. В результаті рух транспорту на Дарницькій площі заблоковано.

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