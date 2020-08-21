Аварія на Святошині паралізувала рух транспорту (відео)



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У ДТП під мостом на Святошині потрапили легковий та вантажний автомобілі

Через ДТП затримувався рух тролейбусів і автобусів

Сьогодні, 21 серпня, вранці під мостом на Святошині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та вантажівки.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

У ДТП легковий автомобіль отримав незначні ушкодження. Проте учасники аварії очікували на приїзд поліції. У зв’язку з цим рух транспорту майже зупинився. Утворився величезний затор.

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», через ДТП затримувався рух тролейбусів №41 та автобусів 37, 37а, 90 на станції метро «Святошин».

Рух було відновлено о 09:58, курсування громадського транспорту з відхиленням від графіка.

Нагадаємо, 14 серпня вранці на Дарницькій площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, тролейбуса і легкового автомобіля. В результаті рух транспорту на Дарницькій площі заблоковано.