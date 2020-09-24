Під Києвом поліція вилучила зброю у чоловіка, який погрожував себе вбити



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Поліція направила вилучену зброю на експертизу Фото: Нацполіція

Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння

Поліцейські поліцейським Обухівського відділу поліції на Київщині вилучили зброю у чоловіка, який погрожував себе нею вбити.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, про спробу самогубства на спецлінію «102» повідомила схвильована жінка.

На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції та наряд поліції охорони.

Під час спілкування поліцейським вдалось вмовити чоловіка припинити спробу самогубства.

Як з’ясувалось, між чоловіком та жінкою виникла сварка після розпивання алкогольних напоїв. Перебуваючи у стані сп’яніння, 31-річний чоловік дістав з машини зброю та погрожував себе вбити.

Поліцейські вилучили зброю, її направлено на проведення експертизи.

За даним фактом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове слідство триває.

Як повідомлялося, 18 вересня у Харкові у гаражі 57-річний чоловік покінчив життя самогубством, підірвавши себе гранатою Ф-1.