Поліція Київщини розшукує збоченця, який намагався роздягнути семирічну дівчинку (фото, відео)



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Молодик не довів свій намір до кінця

Поліція Обухівського району за спробу розбещити неповнолітню дитину розшукує чоловіка віком 30-35 років.

Кілька днів тому невідомий у під’їзді одного з будинків у місті Обухів намагався роздягнути 7-річну школярку. Однак, свій намір не довів до кінця з незалежних від нього причин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Прикмети зловмисника: на вигляд від 30 до 35 років, зріст 170-173 см, середньої статури, обличчя кругле, волосся темне коротке «їжаком», має залисину на потилиці, лоб високий, очі темні, ніс кирпатий, губи пухкі, був в окулярах в чорній оправі.

Був одягнений: куртка нижче пояса темно-синього кольору з капюшоном, светр тонкий світлого кольору, світло-сині джинси, при собі мав чоловічу шкіряну сумку чорного кольору, спортивне взуття зі вставками білого кольору.

Працівники Обухівського відділу поліції продовжують проводити оперативні заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.

«Всім, хто володіє інформацією про розшукуваного зловмисника, або знає про місце його знаходження, прохання зателефонувати за номерами 098-922-71-52, 098-537-55-12, 096-800-90-66 або 102. Анонімність гарантується», - закликають у поліції.