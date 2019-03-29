На трасі під Києвом Infinity врізався в ЗІЛ і перекинувся (фото, відео)



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Фото: Інформатор

На під'їзді до Києва утворився великий затор

У п'ятницю, 29 березня, на виїзді з Києва біля населеного пункту Катеринівка сталася ДТП з перекиданням. В результаті зіткнення з вантажівкою ЗІЛ 5301 перекинувся Infinity G37.

Аварія трапилася близько 09:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Infinity, він їхав по житомирській трасі в сторону Києва в середній смузі. В попутному напрямку в крайній правій смузі стояв ЗІЛ. Чоловік стверджує, що його підрізала машина з лівого боку. Щоб уникнути зіткнення він різко прийняв вправо і влетів у вантажівку.

Від удару легковик перекинувся на дах, а у ЗІЛа вирвало колесо.

Обійшлося без постраждалих. У момент аварії в Infinity був тільки водій.

На під'їзді до Києва утворився великий затор, оскільки ДТП зайняла дві смуги.

Подробиці інциденту встановлюються.

Як повідомлялося, сьогодні під Києвом сталася потрійна ДТП, в результаті якого постраждали дві жінки: зіткнулися Volkswagen Passat, Hyundai і асенізатор ГАЗ.