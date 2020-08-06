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    Під Києвом сталася чергова смертельна ДТП: три жертви (фото, відео)

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    Від сильного удару автомобіль викинуло на узбіччя - Під Києвом сталася чергова смертельна ДТП: три жертви (фото, відео)
    Від сильного удару автомобіль викинуло на узбіччя
    Фото: Київ оперативний

    В результаті автокатастрофи загинули три людини, ще три потрапили до лікарні

    Сьогодні, 6 серпня, близько 17:30 на Старообухівській трасі під Києвом сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

    Аварія трапилася неподалік санаторію «Жовтень».

    Автомобіль BMW протаранив інший легковий автомобіль.

    Як повідомили «Главкому» джерела в екстрених службах, в результаті ДТП на місці загинули три особи, ще трьох постраждалих швидка допомога везе у 17 лікарню Києва.

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    Під Києвом сталася чергова смертельна ДТП: три жертви (фото, відео)
    Під Києвом сталася чергова смертельна ДТП: три жертви (фото, відео)
    Під Києвом сталася чергова смертельна ДТП: три жертви (фото, відео)
    Під Києвом сталася чергова смертельна ДТП: три жертви (фото, відео)
    Під Києвом сталася чергова смертельна ДТП: три жертви (фото, відео)

    На місці працюють медики та правоохоронці.

    Як повідомлялося, 6 серпня на трасі на трасі Київ - Знам`янка поблизу Обухова відбулось зіткнення трьох автомобілів «Таврія», Skoda Octavia та Toyota Camry. В результаті ДТП загинув водій «Таврії».

    Національна поліція України ДТП Київ смерть автомобіль
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