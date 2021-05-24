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    Під Києвом у побутовому вагончику ледь не згорів чоловік (фото)

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    Рятувальники майже за годину ліквідували пожежу у вагончику - Під Києвом у побутовому вагончику ледь не згорів чоловік (фото)
    Рятувальники майже за годину ліквідували пожежу у вагончику
    Фото: ДСНС

    У вагончику загорівся газовий балон

    У неділю, 23 травня, ввечері сталася пожежа у побутовому вагончику в садовому товаристві «Чайка» в Бориспільському районі. Загорання виникло о 20:14, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику було направлено рятувальників 23 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, МПО сіл Гнідин та Вишеньки.

    Вогнеборці встановили, що відбулось загорання газового балону у приватному побутовому вагончику.

    Пожежу було локалізовано о 21:00 та повністю ліквідовано о 21:05.

    Під час пожежі, намагаючись власними силами загасити вогонь, чоловік, який там тимчасово проживав, отримав опіки рук, спини та голови і був переданий працівникам карети швидкої медичної допомоги.

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    Під Києвом у побутовому вагончику ледь не згорів чоловік (фото)
    Під Києвом у побутовому вагончику ледь не згорів чоловік (фото)

    На місці події працювало три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, вранці 22 травня рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі ТЦ Епіцентр на вулиці Берковецькій у Святошинському районі Києва.

    23 травня у вентиляційному каналі бомбосховища на території пологового будинку у Святошинському районі Києва сталося загоряння сміття.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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    Під Києвом у побутовому вагончику ледь не згорів чоловік (фото)