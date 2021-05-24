Під Києвом у побутовому вагончику ледь не згорів чоловік (фото)
У вагончику загорівся газовий балон
У неділю, 23 травня, ввечері сталася пожежа у побутовому вагончику в садовому товаристві «Чайка» в Бориспільському районі. Загорання виникло о 20:14, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце виклику було направлено рятувальників 23 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, МПО сіл Гнідин та Вишеньки.
Вогнеборці встановили, що відбулось загорання газового балону у приватному побутовому вагончику.
Пожежу було локалізовано о 21:00 та повністю ліквідовано о 21:05.
Під час пожежі, намагаючись власними силами загасити вогонь, чоловік, який там тимчасово проживав, отримав опіки рук, спини та голови і був переданий працівникам карети швидкої медичної допомоги.
На місці події працювало три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, вранці 22 травня рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі ТЦ Епіцентр на вулиці Берковецькій у Святошинському районі Києва.
23 травня у вентиляційному каналі бомбосховища на території пологового будинку у Святошинському районі Києва сталося загоряння сміття.