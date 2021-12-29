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    Під Києвом вибухнув трансформатор: без світла близько 200 будинків

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    Через аварію в будинках немає ні води, ні світла - Під Києвом вибухнув трансформатор: без світла близько 200 будинків
    Через аварію в будинках немає ні води, ні світла
    фото з відкритих джерел

    Трансформаторна підстанція не витримала навантаження

    29 грудня у Білогородці, в дачному кооперативі «Автомобіліст-2» згорів трансформатор, внаслідок чого без світла й води залишились близько 200 будинків. Про це повідомив місцевий мешканець Василь Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що трансформатор не просто згорів, а вибухнув зсередини. «Кажуть дали дуже велику напругу і він бідненький не витримав», – розповів Поворозник.

    Офіційної інформації щодо даної аварії ДТЕК Київські регіональні електромережі не надала поки що.

    Фахівці компанії раніше зазначали, що клієнти Київщини дедалі частіше користуються електроенергією для обігріву будинків, що приводить до зростання навантаження на мережі. Як результат – аварійні ситуації та відключення світла в клієнтів.

    Автоматичні вимикачі при збільшенні навантаження відключаються. У разі, якщо автомати не будуть спрацьовувати, то це може призвести до загоряння трансформаторної підстанції, повідомляють енергетики.

    Як повідомлялося, 28 грудня через дорожньо-транспортну пригоду у Софіївській Борщагівці, в якій автомобіль швидкої допомоги повалив електроопору, мешканці кількох населених пунктів передмістя Києва залишилися без світла. У результаті ДТП порвалась лінія електропередачі. Фахівці ліквідовують аварію на лінії 10 кВ, що живить клієнтів Бучанського району.

    ДТЕК Київські регіональні електромережі скорегував графік проведення планових робіт з 29 грудня до 10 січня для того, аби не відключати електроенергію у будинках мешканців Київщини в ці дні.

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    Теги: електроенергія Київщина аварія
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    Під Києвом вибухнув трансформатор: без світла близько 200 будинків