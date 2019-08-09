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    Під Києвом вирубали гектар лісу, на черзі – ще 1,5 га (відео)

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    Під Києвом вирубали гектар лісу, на черзі – ще 1,5 га (відео)

    Посадовці пояснили, що дерева в Ірпені вирубали через ураження стовбуровими шкідниками

    В Ірпені вирубали майже гектар лісу. Посадовці запевняють, що ліс знищено законно.

    Київське обласне управління лісового та мисливського господарства дало відповідь на інформаційний запит видання «Погляд» щодо вирубки лісу біля ЖК «Грін Сайд». В ньому пояснили – дерева там вирубали через ураження стовбуровими шкідниками. У підтвердження прикріпили ксерокопію лісорубного квитка та список місць, де ще повинна пройти в Ірпені суцільна санітарна рубка. Всього 5 ділянок в різних частинах міста загальною площею в 1,6 гектара.

    Поки вдалось встановити, що дерева рубатимуть біля провулку Глінки.

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    Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ блокували незаконну реалізацію лісосировини посадовцями лісової охорони Лазещинського лісництва держпідприємства «Ясінянське ЛМГ».

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