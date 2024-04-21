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Під Києвом затопило велике село

Надія Карбунар
glavcom.ua
Під Києвом затопило велике село
У Софіївській Борщагівці підтопило більш як 20 вулиць
фото: скріншот із відео

Рятувальники відкачують воду та намагаються допомогти жителям громади

 

У селі Софіївська Борщагівка, що під Києвом, після сильних опадів підтопило одразу кілька вулиць. Місцями рівень води сягає, щонайменше, по коліна. Відео очевидців поширюють Telegram-канал «Реальний Київ» та місцеві пабліки.

На відео можна побачити машини рятувальників, які відкачують воду та намагаються допомогти жителям громади. Згідно з повідомленнями, такого підтоплення в громаді не було давно.

«20 будинків уже затопило, сьогодні почало аномально заливати підвали та дороги. ДСНС не справляється з масштабами, робили огляд дронами – вид як у Каховці, будинки йдуть до половини затоплені», – пишуть місцеві.

Софіївська Борщагівка розташована в Бучанському районі Київської області. Входить до складу Борщагівської сільської громади. Відстань до столиці автомобільними шляхами складає всього 14 км. Згідно з останніми даними, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в селі проживало понад 25 тис. людей, що робило Софіївську Борщагівку найбільшим селом в Україні.

Нагадаємо, у Києві через негоду повалені дерева, підтоплені вулиці та підʼїзди, пошкоджені десятки автомобілів.

Також на Кіровоградщині через погіршення погодних умов сталося масштабне відключення електроенергії. 16 населених пунктів лишилися без світла.

Як повідомлялося, в Україні цієї доби спостерігатимуться небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Пориви вітру подекуди сягнуть 15-20 м/с. 

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Теги: дороги машини відео

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