Невеликий дощ та заморозки: прогноз погоди на 21 квітня

У Вінницькій, Житомирській, Київській та Черкаській областях вночі 3-8° тепла

21 квітня в Україні вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні 21 квітня хмарно. У західних областях вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

На решті території помірні дощі, у Київській, Чернігівській, Черкаській, вночі і в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях значні дощі, вдень на Лівобережжі грози; температура у Вінницькій, Житомирській, Київській та Черкаській областях вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, на решті території вночі 8-13°, вдень 13-18°, у східній частині до 23°. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень у південних, східних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

21 квітня на Київщині значний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; Києві вночі 5-7°, вдень 7-9° тепла.

21 квітня у Києві та Київській області очікується значний дощ. І рівень небезпечності, жовтий.