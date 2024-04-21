Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Невеликий дощ та заморозки: прогноз погоди на 21 квітня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Невеликий дощ та заморозки: прогноз погоди на 21 квітня
21 квітня на поверхні грунту заморозки 0-3°
фото: Наталія Порощук, «Главком»

У Вінницькій, Житомирській, Київській та Черкаській областях вночі 3-8° тепла

21 квітня в Україні вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні 21 квітня хмарно. У західних областях вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

Невеликий дощ та заморозки: прогноз погоди на 21 квітня фото 1

На решті території помірні дощі, у Київській, Чернігівській, Черкаській, вночі і в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях значні дощі, вдень на Лівобережжі грози; температура у Вінницькій, Житомирській, Київській та Черкаській областях вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, на решті території вночі 8-13°, вдень 13-18°, у східній частині до 23°. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень у південних, східних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

21 квітня на Київщині значний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; Києві вночі 5-7°, вдень 7-9° тепла.

21 квітня у Києві та Київській області очікується значний дощ. І рівень небезпечності, жовтий.

Читайте також: 21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: погода прогноз погоди свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

21 березня в Україні буде хмарно з проясненнями
З четверга погода почне змінюватися: прогноз на 21 березня
21 березня, 06:40
Головна мета цього дня полягає у вшануванні великого значення Національної гвардії України в обороні державних кордонів, захисту інтересів громадян нашої країни
День Національної гвардії України – 26 березня. Які ще свята відзначають цього дня?
26 березня, 00:00
В Україну прийшло аномальне тепло із південних широт, проте додало ложку піщаного дьогтю
Пил із Сахари: синоптикиня пояснила, чому його не слід плутати з пиловою бурею
1 квiтня, 16:05
До кінця доби 2 квітня в Києві очікується гроза з сильним вітром
Столична влада попередила киян про небезпечні метеорологічні явища
2 квiтня, 19:15
Батьківська субота – це день поминання, коли вшановують померлих родичів і близьких
Що можна нести до церкви у батьківську суботу: священник дав пораду
5 квiтня, 06:28
Садиможуть постраждати тільки якщо раннє тепло зміниться заморозками
Аномальне тепло: як це позначиться на врожаї озимих та садах
5 квiтня, 12:16
11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 квiтня, 00:00
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50
Потужний град засипав декілька столичних районів (відео)
Потужний град засипав декілька столичних районів (відео)
19 квiтня, 21:05

Суспільство

Невеликий дощ та заморозки: прогноз погоди на 21 квітня
Невеликий дощ та заморозки: прогноз погоди на 21 квітня
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Фаріон зробила чергову заяву про російськомовних українців
Фаріон зробила чергову заяву про російськомовних українців
Лікарі дістали з серця захисника уламок боєприпасу: неймовірна історія порятунку
Лікарі дістали з серця захисника уламок боєприпасу: неймовірна історія порятунку
Пройшов Афганістан, Майдан та АТО. Згадаймо Героя України Володимира Примаченка
Пройшов Афганістан, Майдан та АТО. Згадаймо Героя України Володимира Примаченка
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 квітня
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Як каратимуть українців, які не оновлять дані в ТЦК у 60-денний термін: роз’яснення
25K
Поліцейського на Вінниччині вбили військові? 28-ма бригада прокоментувала чутки
23K
Зухвале убивство поліцейського. Триває розшук підозрюваних (оновлено)
15K
Убивство поліцейського на Вінниччині зафіксувала бодікамера (відео)
12K
Одесит, що втратив дружину і сина через війну, зустрівся зі спікером Конгресу США
5677
Міноборони Британії уповільнює постачання озброєння для України – The Guardian

Новини

Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
Вчора, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
19 квiтня, 11:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua