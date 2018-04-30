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    Під Києвом затримали п’яних заробітчан, які влаштували стрілянину

    У заробітчан із Черкащини було виявлено пристрій для відстрілу салютів та предмет, схожий на ніж
    У неділю, 29 квітня, у селі Віта-Поштова, що під Києвом, представники громадського формування «Віта-Захист» затримали п’яних заробітчан, які мали при собі зброю. Про це повідомляється на сторінці «Віта-Захист: наша безпека – в наших руках» у Facebook. Повідомляється, що при патрулюванні села черговій зміні
    • Сьогодні, 13:30
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    Затримані заробітчани із Черкащини
    Затримані заробітчани із Черкащини

    У заробітчан із Черкащини було виявлено пристрій для відстрілу салютів та предмет, схожий на ніж

    У неділю, 29 квітня, у селі Віта-Поштова, що під Києвом, представники громадського формування «Віта-Захист» затримали п’яних заробітчан, які мали при собі зброю.

    Про це повідомляється на сторінці «Віта-Захист: наша безпека – в наших руках» у Facebook.

    Повідомляється, що при патрулюванні села черговій зміні надійшов виклик про стрілянину на вулиці Парковій, де згодом були виявлені заробітчани з Черкащини, які були напідпитку.

    «При поверхневому обшуку було виявлено пристрій для відстрілу салютів та предмет, схожий на ніж. Був викликаний наряд поліції і вилучені предмети для експертизи, ведеться слідство», - йдеться у повідомленні.

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    Під Києвом затримали п’яних заробітчан, які влаштували стрілянину
    Під Києвом затримали п’яних заробітчан, які влаштували стрілянину
    Під Києвом затримали п’яних заробітчан, які влаштували стрілянину
    Під Києвом затримали п’яних заробітчан, які влаштували стрілянину
    Під Києвом затримали п’яних заробітчан, які влаштували стрілянину
    Під Києвом затримали п’яних заробітчан, які влаштували стрілянину

    Як повідомлялося, працівники поліції міста Бровари затримали двох іноземців 36 та 43років, які періодично скоювали крадіжки металу на одному з діючих місцевих підприємств. 

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    зброя Київщина Черкащина
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