Під Києвом затримали п’яних заробітчан, які влаштували стрілянину

У заробітчан із Черкащини було виявлено пристрій для відстрілу салютів та предмет, схожий на ніж

У неділю, 29 квітня, у селі Віта-Поштова, що під Києвом, представники громадського формування «Віта-Захист» затримали п’яних заробітчан, які мали при собі зброю. Про це повідомляється на сторінці «Віта-Захист: наша безпека – в наших руках» у Facebook. Повідомляється, що при патрулюванні села черговій зміні



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Затримані заробітчани із Черкащини

У заробітчан із Черкащини було виявлено пристрій для відстрілу салютів та предмет, схожий на ніж

У неділю, 29 квітня, у селі Віта-Поштова, що під Києвом, представники громадського формування «Віта-Захист» затримали п’яних заробітчан, які мали при собі зброю.

Про це повідомляється на сторінці «Віта-Захист: наша безпека – в наших руках» у Facebook.

Повідомляється, що при патрулюванні села черговій зміні надійшов виклик про стрілянину на вулиці Парковій, де згодом були виявлені заробітчани з Черкащини, які були напідпитку.

«При поверхневому обшуку було виявлено пристрій для відстрілу салютів та предмет, схожий на ніж. Був викликаний наряд поліції і вилучені предмети для експертизи, ведеться слідство», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, працівники поліції міста Бровари затримали двох іноземців 36 та 43років, які періодично скоювали крадіжки металу на одному з діючих місцевих підприємств.