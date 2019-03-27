П’яна ДТП у Києві: водій Toyota тікав від поліції і влетів у Mercedes (фото, відео)



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Тікаючи від поліції, водій Toyota протаранив Mercedes Фото: Інформатор

В результаті аварії постраждала дівчина-водій Mercedes

У ніч на середу, 27 березня, в Києві на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського сталася ДТП за участю двох машин. П'яний водій Toyota намагався втекти від поліції і врізався в автомобіль Mercedes.

Аварія трапилася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

За даними поліції, патрульні намагалися зупинити водія Toyota, однак він не відреагував на вимоги правоохоронців і намагався втекти. По дорозі він влетів в автомобіль Mercedes. Після цього водія затримали співробітники патрульної поліції.

За кермом Mercedes була 28-річна дівчина, яку екстрено госпіталізували з серйозною травмою спини.

Під час обшуку правоохоронці виявили в речах водія Toyota пляшку коньяку, в якій залишалося лише трохи спиртного на дні. Також поліція знайшла у чоловіка ваги для вимірювання грамів.

На місці події працювали 2 наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Деталі й точні причини аварії встановлюються.

Як повідомлялося, 26 березня у Києві на Гаванському мосту сталася ДТП за участю військової вантажівки і автомобіля Chevrolet.