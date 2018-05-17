Під посольством РФ в Києві актори покажуть п’єсу про суд над Сенцовим

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Акція на підтримку Олега Сенцова

Актори читатимуть п’єсу «Заручини» у п’ятницю

У Києві 18 травня о 12.30 актори поставлять документальну п’єсу Олени Грєміної «Заручини» про судовий процес над політв’язнем Олегом Сенцовим.

Відповідний анонс розміщено у Facebook.

Зазначається, що в п’єсі візьмуть участь актори Вячеслав Довженко, Роман Ясиновський, Андрій Ісаєнко, Олександр Фоменко та Максим Курочкін.

«Подія відбудеться під російским посольством - бездушним символом тоталітарної держави-окупанта. 18 травня ми підтримуємо Олега Сенцова в його відчайдушній боротьбі за справедливість і закликаємо всіх небайдужих долучитися до цієї акції», - йдеться в анонсі.

Як відомо, 16 травня 2018 року з життя пішла Олена Грєміна, художній керівник Театру.doc, в якому регулярно проводилися акції та вистави на підтримку Сенцова та інших політв'язнів.

«Смерть Грєміної та її чоловіка Михайла Угарова напряму пов’язані з політичними репресіями в Россії. В 2014 році театр вперше закрили саме за акцію в підтриму Олега Сенцова. Пізніше Олена створила документальну п’єсу про процесс над Сенцовим, Кольченко і Афанасьєвим на основі інтерв’ю і документів, яку грали в Театрі. Doc», - зазначили організатори акції.

Нагадаємо, 16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

Як відомо, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.