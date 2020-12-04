Під Радою знову протест: урядовий квартал заблоковано

Протестувальники знову перекрили вулицю Грушевського

Сьогодні, 4 грудня, під Верховною Радою знову проходить акція протесту підприємців.

Мітингувальники вимагають ухвалення законопроєкту про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу.

Учасники акції протесту перекрили вулицю Грушевського в обох напрямках.

Поліцейські взяли під посилену охорону центральну частину столиці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До охорони правопорядку залучені працівники структурних підрозділів поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Аби не допустити жодних правопорушень та забезпечити мирне проведення заходів, представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу.

Правоохоронці попереджають про обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці і закликають водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням цієї інформації.

Нагадаємо, 1 грудня підприємці перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Рух SaveФОП оголосив «податковий майдан» під Верховною Радою.

1 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4439-д, яким відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів.