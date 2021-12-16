Під столичною мерією мітингують інвестори банку «Аркада»

Мітингувальники вимагають дати можливість добудувати об'єкти «Аркади»

У четвер, 16 грудня, під будівлею Київської міської адміністрації мітингують інвестори банку «Аркада». Столичні правоохоронці забезпечують публічний порядок і безпеку біля мерії, порушень поки що не зафіксовано.

«Порушень поки що ніяких не зафіксовано. Звичайно, на місці є правоохоронці, щоб забезпечити публічний порядок та безпеку», – повідомила «Укрінформу» речниця Шевченківського районного управління поліції Києва Анна Зубрєва.

За інформацією організаторів мітингу під КМДА, учасники заходу вимагають виконати зобов'язання за Меморандумом від 7 квітня 2021 року у частині гарантій безперешкодної забудови території ж/м Осокорки-Центральні для можливості добудови об'єктів «Аркади».

Як відомо, 7 квітня мер Києва Віталій Кличко поінформував, що Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Нацбанк та Київська міська державна адміністрація підписали меморандум щодо вирішення соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах». Згідно з меморандумом, добудовувати житлові комплекси буде ТОВ «Столиця груп».

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно ексголови правління банку «Аркада» та восьми співучасників за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва у сумі 72 млн грн.