Опалювальний сезон у Кременчуку, де рашисти вдарили по ТЕЦ. Влада звернулася до мешканців

Кременчук готується до будь-яких сценаріїв під час опалювального сезону

Незважаючи на зруйновану рашистами Кременчуцьку ТЕЦ, тепло в оселі мешканців міста буде подаватися. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

«Доклали надзвичайних зусиль, щоб підготувати місто до опалювального сезону в режимі воєнного стану. Розкривати подробиці не буду з міркувань безпеки», – зазначив він.

Але війна триває і Кременчук готується до будь-яких сценаріїв. «Маємо не лише «план Б», а й «план В». Підготували альтернативні системи теплозабезпечення, переводимо ремонтні бригади у режим воєнного стану, запаслися генераторами, мобільними котельнями та пальним», – розповів Малецький.

Щоб пережити цей важкий час, мер закликав мешканців Кременчука почати вже готуватися до зими. «Утепліть свої оселі, заклейте вікна, встановіть тепловідбиваючі екрани за батареями. Зробіть усе можливе, щоб зберегти кожну калорію тепла. Підготуйте теплий домашній одяг та ковдри – війна не той час, коли в квартирах можна ходити у спідньому», – заявив Малецький.

Він додав, що цього року дату початку опалювального сезону в Україні буде рекомендувати Кабмін, виходячи з погоди та необхідності економії газу. Мер Кременчука просить мешканців слідкувати за повідомленнями.

Як відомо, російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ.