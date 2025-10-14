Головна Країна Суспільство
Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія підтвердила загибель сина на війні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
З 20 травня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти у Бахмуті
фото з відкритих джерел

Михайло-Віктор Сцельніков з позивним Лемберг захищав Україну в розвідці третього мехбату 93-ї бригади

Військовослужбовець Михайло-Віктор Сцельніков на псевдо Лемберг, який тривалий час вважався зниклим безвісти, загинув на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матір бійця, письменницю Олену Черніньку.

«Командир відділення, молодший сержант Мішечка Лемберг таки загинув. Щойно дізналась, як все було. Це було останнє завдання їх групи...» – написала вона.

Син підозрюваного у вбивстві ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія Михайло-Віктор Сцельніков з позивним Лемберг захищав Україну від російських загарбників у розвідці третього мехбату 93-ї бригади. Чоловік пішов добровольцем на фронт після повномасштабного вторгнення Росії. З 20 травня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти у Бахмуті.

Олена Чернінька повідомляла, що затриманий Михайло Сцельніков майже не спілкувався із сином, а коли захисник вирішив піти на війну, то вони посварились. Ба більше, полеглий воїн Михайло-Віктор Сцельніков заблокував батька, бо мали різні позиції. Раніше затриманий стверджував, що просився, щоб Україна обміняла його до Росії на військовополонених, щоб він «міг поїхати і знайти тіло свого сина».

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки зібрали докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата, ексспікера парламенту Андрія Парубія. Згідно з матеріалами справи, понад рік тому фігуранта завербували російські спецслужби. З того часу він отримував ворожі завдання і «звітував» ворогу про їх виконання.

«Зокрема, він спочатку відстежував та передавав рашистам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним. Після перевірки готовності агента до виконання «складнішого» завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, щоб здійснити вбивство, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства. Однак, правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

Як зауважував «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного.

