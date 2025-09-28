Головна Країна Події в Україні
Масована атака на Україну: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Масована атака на Україну: головне за ніч
Наслідки удару по Запоріжжю
фото: Іван Федоров/Telegram

«Главком» зібрав головні події ночі проти 28 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками, у Києві та Київській області виникли пожежі, у столиці є постраждалі, Запоріжжя за ніч було атаковане два рази, є значні руйнування, люди отримали поранення.

Атака на Київ

У ніч на 28 вересня Росія атакує Київ безпілотниками та ракетами. На даний час є така інформація:

  • Солом’янський район – часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку через падіння уламків БпЛА;
  • Святошинський район – падіння уламків на відкритій території та на двоповерхову нежитлову забудову;
  • Голосіївський район – руйнування приватного будинку, постраждалих немає;
  • Дарницький район – падіння уламків на територію приватної садиби;
  • У Дніпровському районі палають автівки.

Екстрені служби працюють на всіх місцях інцидентів. Наразі троє постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Всіх медики госпіталізували.

Удари по Київській області

У ніч на 28 вересня окупанти атакували Київську область безпілотниками. Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник.

Калашник повідомив, що наразі наслідки фіксують у чотирьох районах.

  • Бучанський район – загорілися нежитлове приміщення, приватні будинки та два автомобілі;
  • Фастівський район – пожежа у приватному будинку;
  • Білоцерківський район – загоряння приватних будинків та нежитлових приміщень;
  • Обухівський район – падіння уламків збитої цілі спричинило пожежу господарчої будівлі.

Усі оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків атак.

Росія вдарила по Запоріжжю

Росія вдруге у ніч проти 28 вересня атакує Запоріжжя. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляє, що окупанти намагаються атакувати критичну інфраструктуру міста.

За інформацією Федорова, вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти.

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок. У будинку горять квартири. Попередньо, дістали поранень двоє людей.

Раніше російська терористична армія вдарила по Запоріжжю швидкісними ракетами. 

За інформацією Федорова, росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше чотири удари. Внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталося займання. Як відомо, пошкоджено автозаправку та її обладнання. 

Також один з ворожих ударів нанесено про приватному будинку. Крім того, двоє чоловіків звернулись за допомогою лікарів – 21-го та 32-х років. Відомо, що пізніше до лікарів звернулася ще одна жінка. Загалом четверо людей постраждали внаслідок нічної атаки.

Трамп зустрінеться з лідерами Конгресу

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 29 вересня, зустрінеться з чотирма найвищими лідерами Конгресу, щоб обговорити наближення дедлайну фінансування та загрозу призупинення роботи уряду, відомого як «шатдаун». 

Очікується, що участь у переговорах візьмуть лідери демократичної меншості в Сенаті та Палаті представників Чак Шумер і Гакім Джеффріс, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон та лідер більшості у Сенаті Джон Тун.

Зустріч відбудеться після того, як 25 вересня Трамп раптово скасував попередню зустріч із лідерами демократів, назвавши їхні вимоги «недоречними й абсурдними». Відтоді Шумер і Джеффріс активно обмінюються критичними заявами щодо наближення «шатдауну» та вимог включити політику охорони здоров’я до тимчасового фінансування.

НАТО посилить місію у Балтійсьому морі

Північноатлантичний альянс (НАТО) оголосив про посилення своєї місії в Балтійському морі. Це рішення є безпосередньою відповіддю на інциденти з вторгненням безпілотників, які були зафіксовані вночі над військовими об'єктами на території Данії. 

НАТО має намір посилити увагу і контроль у регіоні, залучивши нові багатофункціональні засоби. Додаткові ресурси включатимуть:

  • Платформи для розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR);
  • Щонайменше один зенітний фрегат.

Представник Альянсу не уточнив, які саме країни надають це додаткове обладнання.

