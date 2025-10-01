У Чорнобильській зоні різко скоротилася кількість «санітарів лісу»

На початку 2020 року в зоні відчуження мешкало близько 10 зграй вовків

Фахівці фіксують лише сім зграй вовків у Чорнобильському заповіднику

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику значно зменшилася кількість вовків. Про це повідомляє Державне агентстві України з управління зоною відчуження, інформує «Главком».

Повідомляється, що на початку 2020 року в зоні відчуження мешкало близько 10 зграй, загальна чисельність яких складала 100-120 вовків. Проте зараз фахівці фіксують лише сім зграй, у яких живуть орієнтовно 55-60 вовків.

Дорослий вовк перевищує вівчарку: довжина його тіла сягає 135-160 см, хвоста – до 52 см, висота в плечах – майже метр. Важить цей хижак 45-60 кг. Вовк дуже «гнучкий» вид і, не зважаючи на фактор турбування, знаходить собі місце.

«Вовки користуються дорогами, заходять у покинуті села й споруди, їх можна зустріти будь-якої пори дня. Але попри це – вони уникають людей. І залишаються тим, ким є насправді: вільними хранителями території, де природа бере гору над цивілізацією» , – повідомили у ДАЗВ.

В Україні вовка називають «санітаром лісу», тому що він полює на слабких, хворих та старих тварин, запобігаючи поширенню хвороб та допомагаючи підтримувати баланс у екосистемі лісу.

Нагадаємо, новий етап іхтіологічних досліджень у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявив низку тривожних змін в акваторіях річок Прип'ять та Уж. Зокрема, фахівці констатували зникнення рідкісних видів риб, які раніше регулярно фіксувалися в межах заповідника у 2000-х роках.

Також у Чорнобильському заповіднику помітили рідкісного птаха змієїда, який активно полює на своїй мисливській території. Змієїд, занесений до Червоної книги України, був помічений поблизу села Діброва. Як зазначають фахівці, ці птахи часто використовують лінії електропередач як зручні оглядові точки під час полювання.

Навесні фахівці виявили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику гніздо рідкісного чорного лелеки з трьома пташенятами.

До слова, у 1996 році Україна приєдналася до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), яка, зокрема, забороняє полювання на вовків, а також продаж його шкіри, ікол та зроблених із вбитих тварин сувенірів. Виняток Конвенція робить лише у випадках, коли хижаків стало небезпечно багато в якомусь окремому регіоні.