На Київщині чоловік побив до смерті співмешканку



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Вбивство сталося на подвір'ї будинку, де мешкала пара Фото: Нацполіція

Між парою раптово виник конфлікт, який призвів до трагічних наслідків

У с. Вільна Тарасівка Білоцерківського району Київщини до поліції звернувся громадянин, який повідомив, що знайшов свою співмешканку на подвір’ї будинку без ознак життя. Поліцейські виявили на тілі загиблої чисельні тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як з’ясувалося в ході слідчих дій, між парою раптово виник конфлікт, який призвів до трагічних наслідків. 59-річна жінка пересувалася спираючись на палицю, котрою і побив її співмешканець.

Чоловік наніс щонайменше 10 ударів та залишив жінку помирати на вулиці. Жінка отримала переломи різних ділянок рук і ніг.

Правоохоронці та медики, які прибули на місце події, констатували смерть.

У цивільному шлюбі пара прожила з десяток років.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, нині він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. До суду подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.