Підрив банкомата в Києві: поліція розшукує злочинців (відео)



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Банкомат, який був метою зловмисників, залишився цілий Фото: Нацполіція

Внаслідок вибуху пошкоджена будівля, але касети з грішми залишилися цілими

Столичні поліцейські розшукують осіб, які намагались підірвати банкомат у Деснянському районі Києва.

«Близько 3-ї години ночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Маяковського стався вибух. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, вибухотехніки», - повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці оглянули місце події, опитали ймовірних свідків, вилучили та опрацювали відео з камер спостереження.

«За попередніми висновками, зловмисники за допомогою вибухового пристрою намагалися підірвати банкомат. Однак це їм не вдалося, вони пошкодили приміщення, а касети з грішми залишилися всередині терміналу», - розповів начальник відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.

Наразі зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та затримання осіб, яким за вказані дії загрожує до шести років ув’язнення.

Як повідомлялося, вибух прогримів у відділенні Таскомбанку на проспекті Володимира Маяковського, 26 у Києві.