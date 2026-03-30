Нардеп Лабазюк дав свідчення у справі про підкуп керівництва Мінвідновлення: подробиці

glavcom.ua
Народний депутат Сергій Лабазюк у Вищому антикорупційному суді
фото: Ґрати

Народного депутата Сергія Лабазюка обвинувачують у спробі підкупу віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення Мустафи Найєма

У понеділок, 30 березня, Вищий антикорупційний суд продовжив допит народного депутата Сергія Лабазюка. Парламентар надає свідчення як обвинувачений у справі про надання неправомірної вигоди віцепрем’єр-міністру з відновлення України та голові Державного агентства відновлення, інформує «Главком».

Повідомляється, що свої запитання народному депутату Сергію  Лабазюку поставила сторона обвинувачення.

Суть обвинувачення

За даними слідства, у серпні 2023 року нардеп звернувся до посадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди на відбудову інфраструктурних об’єктів на суму понад 1 млрд грн. За це Лабазюк нібито пообіцяв «винагороду» у розмірі 3–5% від вартості кожного контракту. Для передачі хабаря фігуранти використовували криптовалюту: першу частину траншу у розмірі $150 тис. було задокументовано правоохоронцями.

«Неправомірна вигода у розмірі $150 тис., запакована у китайську шкатулку, була доставлена  на парковку супермаркету. Усі переговори та передача коштів проходили під контролем Національного антикорупційного бюро в межах слідчого експерименту, до якого були залучені Мустафа Найєм та Олександр Кубраков», – йшлося в повідомленні слідчих.

Під час сьогоднішнього засідання Сергій Лабазюк розповів, що зустріч директора компанії «Ю ар ді», яку пов'язують з Лабазюком, Дениса Назімова з Мустафою Найємом ініціював Олександр Кубраков. Він нібито хотів обговорити можливості залучення компанії до процесів відновлення. Лабазюк розповів, що особисто узгоджував деталі поїздки з Назімовим та порадив йому презентувати фінансові та виробничі спроможності підприємства.  

Але виявилося, що все вийшло не так, як планувалося. За словами Лабазюка, Найєм взагалі відмовився слухати презентацію й одразу перейшов до теми хабарів. Він на підвищених тонах нагадав про домовленості з Кубраковим щодо «деталей» від мільярдного замовлення. Після цього Лабазюк із Назімовим вирішили запропонувати 3–5% від суми. Свою пропозицію вони пояснили тим, що стандартні відкати у 5–10% компанія просто «не потягне».

Лабазюк також пояснив, чому запропонував посадовцям «посадити бухгалтера» від них на підприємство. Це б дозволило їм забирати 50% чистого прибутку. Для бізнесу це було б значно легше, ніж платити відсотки від усього обороту (загальної суми замовлення), незалежно від того, чи заробила компанія щось, чи ні.

Коли прокурорка запитала, чому Лабазюк чи Назімов не повідомили правоохоронні органи про вимагання хабаря, він пояснив це страхом за бізнес.

Також на засіданні судді приділили увагу зустрічі з директором Національного антикорупційного бюро Семеном Кривоносом у серпні – вересні 2023 року. Прокурорка поцікавилась, чому навіть після особистого спілкування з очільником антикорупційного бюро Лабазюк не заявив про злочин. «Я не вірив цій системі», – відповів Лабазюк.

Зауважимо, на наступних засіданнях обвинувачений Лабазюк відповідатиме на питання свого захисту. Захист Сергія Лабазюка базується на стратегії визнання ключових доказів недопустимими через систематичні процесуальні порушення з боку детективів НАБУ. Адвокати оскаржують законність проведення обшуків, вказуючи на залучення неповнолітніх понятих віком до 15 років та вилучення майна без відповідних судових санкцій.

«Главком» писав, що Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання про тимчасовий виїзд народного депутата Сергія Лабазюка до Європи для участі в перемовинах, які стосуються аграрної політики та квот між ЄС та Україною. Сергій Лабазюк є головою підкомітету з питань аграрної політики й входить до складу делегації з п’яти нардепів. Він заявив, що єдиний у делегації має практичний досвід переговорів, тому просив суд надати дозвіл на виїзд.

Нагадаємо, що кримінальне провадження, в якому підозру за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу («Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище») отримав народний депутат від групи «За Майбутнє» Сергій Лабазюк, засекречено. 

21 листопада 2023 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Сергію Лабазюку, якого викрито на наданні хабаря. За відомостями слідства, у серпні 2023 року парламентар звернувся до віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова з проханням надати його компанії АТ «Ю ар ді» підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн.

Як повідомлялося, приватне підприємство «Аграрна компанія 2004» нардепа-мажоритарника Сергія Лабазюка майже десять років орендує землі сільськогосподарського призначення сім’ї посадовців з Хмельниччини, яка стала відомою на всю Україну завдяки великій кількості готівки у доларах, що зберігалися у тумбочці.

