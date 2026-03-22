На мосту Патона сталася аварія тепломережі: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua

На мосту Патона сталася аварія тепломережі: що відомо
Сьогодні о 7:30 виявили витік теплоносія, через що утворилася пара
Фахівці «Київтеплоенерго» локалізували пошкодження тепломережі на мосту Патона

У неділю, 22 березня 2026 року, о 7:30 ранку в Києві виявили витік теплоносія на мосту Патона, через що над конструкцією утворилася пара. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Через особливість прокладання мережі безпосередньо під мостовою конструкцією ремонтні роботи виконуватимуть професійні верхолази. Фахівці вже локалізували пошкодження та розпочинають відновлювальні заходи.

На мосту Патона сталася аварія тепломережі: що відомо фото 1
На час проведення ремонту тимчасово призупинено теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Енергетики запевняють, що подачу тепла та гарячої води буде відновлено одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, вчора, на лівому березі Києва частина Дарницького та Дніпровського районів залишилась без електропостачання через аварію на обладнанні. 

На мосту Патона сталася аварія тепломережі: що відомо
На мосту Патона сталася аварія тепломережі: що відомо
Україна прощається з Патріархом Філаретом. Церемонія поховання наживо
Україна прощається з Патріархом Філаретом. Церемонія поховання наживо
У Києві проходить прощання з Патріархом Філаретом: трансляція
У Києві проходить прощання з Патріархом Філаретом: трансляція
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Броварах внаслідок атаки РФ пошкоджені підприємства і будинки
У Броварах внаслідок атаки РФ пошкоджені підприємства і будинки
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

