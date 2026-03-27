Помер син власників найдорожчих київських бутиків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Спадкоємець Helen Marlen Group відповідав за інновації та цифрову трансформацію в компанії
Причина смерті Олексія Кавицького наразі невідома

Пішов з життя син засновників одного із провідних українських ритейлерів преміальної моди Helen Marlen Group Олексій Кавицький. Йому було 39 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Як повідомляється, голова e-commerce напряму Helen Marlen Group та спадкоємець компанії помер 24 березня 2026 року. Причина смерті наразі невідома.

Олексій Кавицький відповідав за інновації та цифрову трансформацію сімейного бізнесу. Він був ініціатором диджиталізації мережі магазинів преміальної та люкс-моди Helen Marlen у 2011-му. Тоді ж очолив e-commerce напрям компанії і розвивав його майже 15 років.

У 2018-му Кавицький запустив проєкт Samsonika, який став лабораторією з досліджень і розробок Helen Marlen Group. Того ж року з’явився маркетплейс Helen Marlen, що об’єднав сайти Helen і Baby Marlen, а також новий застосунок компанії.

Helen Marlen Group була заснована Михайлом та Оксаною Кавицькими у 1994 році. Історія компанії розпочалася з невеликого взуттєвого бутика, який представив Києву легендарні італійські бренди. Сьогодні в Helen Marlen Group працює понад 200 осіб, і компанія виступає офіційним представником понад 190 марок, що завоювали світове визнання, серед яких Loro Piana, Salvatore Ferragamo, Burberry, Gucci, Casadei, Christian Louboutin, Alexander Wang і Proenza Schouler. Понад 30 брендів представлено у Helen Marlen Group ексклюзивно.

До слова, десятка найбільших онлайн‑ритейлерів за девʼять місяців 2025 року заробила майже 40 млрд грн, із яких 30,2 млрд грн виручки (76%) припадає на дві компанії корпоративної групи Rozetka.

Окрім універсальних маркетплейсів, до числа найбільших увійшли спеціалізовані інтернет-магазини з окремих категорій товарів. Так, одразу три компанії з топ-10 працюють у сфері зоотоварів. Окрім того, до переліку лідерів потрапили онлайн-ритейлери косметики/парфумерії, книг та спортивних товарів.

