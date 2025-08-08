Головна Київ Новини
search button user button menu button

Небезпечна амброзія у Києві: столична влада назвала площу заражених територій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Небезпечна амброзія у Києві: столична влада назвала площу заражених територій
Амброзія полинолиста – однорічна бур’яноподібна рослина, що може сягати двох метрів у висоту
фото: КМДА

Амброзія є одним із найнебезпечніших алергенів

У столиці тривають комплексні заходи з ліквідації осередків карантинного бур’яну – амброзії полинолистої. Цього сезону загальна площа виявлених заражених територій становить близько 123 га. Про це повідомив виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров, інфлрмує «Главком».

«Амброзія є одним із найнебезпечніших алергенів. Її пилок може провокувати нежить, кашель, свербіж, головні болі та навіть астматичні прояви. Тому боротьба з амброзією є питанням не лише захисту довкілля, а й збереження здоров’я мешканців Києва. Місто системно працює над тим, щоб мінімізувати поширення цього бур’яну та зробити парки й зелені зони комфортними й безпечними для всіх киян і гостей столиці», – йдеться у повідомленні.

За словами гендиректорки «Київзеленбуду» Ольги Манько, боротьба з амброзією – це тривалий процес, що потребує системного підходу та постійної уваги. Вона розповіла, що у столиці амброзію викошують, виривають та обробляють екологічно безпечними засобами. Зокрема, препаратом на основі природного мінералу бішофіту, який, потрапляючи на листя рослини-алергену, проникає в її тканини та спричиняє поступове в’янення.

Амброзія полинолиста – однорічна бур’яноподібна рослина, що може сягати двох метрів у висоту. Її насіння зберігає життєздатність у ґрунті до 40 років, а одна рослина продукує до 50 тисяч насінин. Поширюється вітром, водою, а також тваринами і людьми (через транспортні засоби чи взуття).

Нагадаємо, на початку вересня минулого року у Києві було введено карантин через амброзію. Рішення було прийняте за поданням Головного управління Держпродспоживслужби в місті Київ та запроваджене відповідним розпорядженням Київської міської військової адміністрації. Наголошувалося, що використання хімічних засобів боротьби з рослиною обмежується лише тими гербіцидами, що офіційно дозволені в Україні.

Теги: Київ літо рослини місто влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Картопля у супермаркеті «Сільпо»
Скільки коштує картопля у столичних супермаркетах: огляд цін
4 серпня, 13:45
Продовжується рятувальна операція
Атака на Київ 31 липня: 31 загиблий та 159 постраждалих
1 серпня, 11:15
Тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К
Масштабна повітряна тривога тривала 13 хвилин
31 липня, 21:25
Будинок на Котарбінського, 21 було споруджено у 1913 році за проєктом цивільного інженера Петра Жукова
Буревій пошкодив пам’ятку архітектури на Лук’янівці (фото)
30 липня, 12:54
Рятувальники деблокують пасажирів одного з понівечених автомобілів. 20 липня 2025 рік
У мережі з'явилося відео моторошного ДТП на проспекті Соборності
22 липня, 17:36
Одна людина загинула у Києві через масовану російську атаку
Масована атака на Київ: рятувальники показали наслідки
21 липня, 06:51
Водій наїхав на жінку та втік
У Києві працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії
20 липня, 05:54
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
19 липня, 05:50
Лікарю загрожує до двох років позбавлення волі
Смерть пацієнта у приватній клініці Оболонського району. 29-річному лікарю повідомлено про підозру
17 липня, 15:48

Новини

Небезпечна амброзія у Києві: столична влада назвала площу заражених територій
Небезпечна амброзія у Києві: столична влада назвала площу заражених територій
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні
У Києві тривога тривала 30 хвилин
У Києві тривога тривала 30 хвилин
Пошкоджено дитсадок та приватні будинки. Мер Бучі показав наслідки масованої атаки росіян
Пошкоджено дитсадок та приватні будинки. Мер Бучі показав наслідки масованої атаки росіян
Збитки у майже 0,5 млн грн. Заступник директора «Київводоканалу» отримав підозру
Збитки у майже 0,5 млн грн. Заступник директора «Київводоканалу» отримав підозру
Атака на Київщину: влада повідомила наслідки
Атака на Київщину: влада повідомила наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
29K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
3232
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua