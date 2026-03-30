Київ 31 березня прийматиме почесних гостей: рух столицею буде частково перекрито

У Києві та області у вівторок діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху

У вівторок, 31 березня, у Києві та Київській області запроваджуються тимчасові обмеження дорожнього руху. Заходи пов’язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних високопосадовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління державної охорони України.

«31 березня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху», – йдеться у повідомленні Управління державної охорони України.

У повідомленні нагадали, що згідно із законом «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» та положення про державний протокол та церемоніал, главам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій під час офіційних чи робочих візитів в Україну забезпечують державну охорону.

Рекомендації для водіїв:

Правоохоронці закликають мешканців регіону завчасно планувати свої маршрути, враховуючи можливі затримки.

Слідкуйте за вказівками регулювальників та дорожніми знаками.

За можливості надавайте перевагу громадському транспорту, особливо під час поїздок у центр міста.

Зберігайте спокій та з розумінням поставтеся до посилених заходів безпеки.

«Главком» писав, що Національна поліція України продовжує масштабну перевірку об’єктів по всій країні після масової розсилки повідомлень про замінування. Повідомляється, що протягом дня, 30 березня, на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, банків та підприємств надійшло 1216 анонімних повідомлень.

Правоохоронці нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці передбачена кримінальна відповідальність.