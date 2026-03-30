Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ 31 березня прийматиме почесних гостей: рух столицею буде частково перекрито

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Мешканців столиці попереджають про можливі затори
фото з відкритих джерел

У Києві та області у вівторок діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху

У вівторок, 31 березня, у Києві та Київській області запроваджуються тимчасові обмеження дорожнього руху. Заходи пов’язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних високопосадовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління державної охорони України.

«31 березня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху», – йдеться у повідомленні Управління державної охорони України.

У повідомленні нагадали, що згідно із законом «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» та положення про державний протокол та церемоніал, главам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій під час офіційних чи робочих візитів в Україну забезпечують державну охорону.

Рекомендації для водіїв:

  • Правоохоронці закликають мешканців регіону завчасно планувати свої маршрути, враховуючи можливі затримки.
  • Слідкуйте за вказівками регулювальників та дорожніми знаками.
  • За можливості надавайте перевагу громадському транспорту, особливо під час поїздок у центр міста.
  • Зберігайте спокій та з розумінням поставтеся до посилених заходів безпеки.

«Главком» писав, що Національна поліція України продовжує масштабну перевірку об’єктів по всій країні після масової розсилки повідомлень про замінування. Повідомляється, що протягом дня, 30 березня, на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, банків та підприємств надійшло 1216 анонімних повідомлень.

Правоохоронці нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці передбачена кримінальна відповідальність.

Теги: Київ дороги Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua