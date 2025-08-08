Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ попрощався із закатованою у полоні РФ журналісткою Вікторією Рощиною (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ попрощався із закатованою у полоні РФ журналісткою Вікторією Рощиною (фото)
Вікторію Рощину поховають на Байковому кладовищі в Києві
фото: Ярослав Юрчишин

Рощина зникла на окупованій російською армією території України в серпні 2023 року

У Києві 8 серпня відбудлся прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Радіо Свобода.

Попрощатися із закатованою у російському полоні журналісткою прийшли рідні, друзі й колеги.

Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі
Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі
фото: Меморіал: вбиті Росією

У Михайлівському Соборі о 12:00 відбулася панахида за загиблою.

Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі
Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі
фото: Денис Клименко
Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі
Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі
фото: Денис Клименко
Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі
Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі
фото: Денис Клименко
Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі
Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі
фото: Денис Клименко

Після цього пройшло прощання на Майдані Незалежності.

Прощання з Вікторією Рощиною на Майдані Незалежності
Прощання з Вікторією Рощиною на Майдані Незалежності
фото: Денис Клименко
Прощання з Вікторією Рощиною на Майдані Незалежності
Прощання з Вікторією Рощиною на Майдані Незалежності
фото: Денис Клименко
Прощання з Вікторією Рощиною на Майдані Незалежності
Прощання з Вікторією Рощиною на Майдані Незалежності
фото: Денис Клименко

«Вікторія була людиною, яка не знала слова «ні». Всі пояснювали їй, що не треба їхати на окуповані території. Ніхто з редакцій не хотів брати на себе відповідальність. Але вона все одно розуміла, що це — її місія. Вона це зробить. Мати в колективі людину, яка не палає, а горить, — це важливо. Бо за несправедливості вона буде запалювати собою… Ми все зробимо, щоб Вікторія жила: у пам’яті, діях, у молодих колегах, редакціях, у встановленні справедливості. І що найголовніше — у поверненні окупованих територій, у голосі тих людей, яких вона відчувала, що має бути місією», — каже голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин.

Юрчишин прийшов попрощатися з Рощиною
Юрчишин прийшов попрощатися з Рощиною
фото: Денис Клименко

Вікторію Рощину поховають на Байковому кладовищі в Києві.

Прощання з Вікторією Рощиною
Прощання з Вікторією Рощиною
фото: Денис Клименко

Рощина зникла на окупованій російською армією території України в серпні 2023 року. Про її смерть стало відомо у жовтні минулого року. Тіло до України не повертали протягом кількох місяців.

29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної, яка співпрацювала з багатьма виданнями, в тому числі і з Радіо Свобода. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань і сліди розтину.

Теги: Київ смерть журналіст похорон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рамки-розпилювачі води цього року планується встановити на 31 локації
Де кияни та гості столиці можуть освіжитися в спеку. Адреси рамок-розпилювачів води
9 липня, 12:33
Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення
Столичний сомельє програв у казино 1,7 млн грн, які взяв у інвесторів
17 липня, 17:02
Човен відбуксувати на берег вранці 20 липня для подальшого розслідування
У Вʼєтнамі під час шторму перекинувся туристичний човен: 37 загиблих
20 липня, 09:44
Закупівля стосувалася будівництва гідровузла
У Києві виявлено сумнівний тендер на понад 100 млн грн: деталі
22 липня, 09:41
У Києві 26-27 липня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 26-27 липня
25 липня, 14:02
СБУ викрила агента ФСБ в «Укртелекомі» 
Посадовець «Укртелекому», який працював на ФСБ, проведе 15 років у в'язниці
29 липня, 08:54
Дорожники ремонтуватимуть нижній шар асфальтобетонного покриття
Рух вулицею Остафія Дашкевича буде частково обмежено протягом двох днів (схема)
1 серпня, 08:25
Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершено
Лікар, поліцейська, мами з дітьми. Кого Росія вбила в Києві
1 серпня, 15:36
Вказана ділянка землі перебуває в комунальній власності з 2015 року
Гаражний кооператив на Троєщині намагався відсудити у міста три гектари землі
5 серпня, 10:17

Новини

Благодійниця, яка збирала кошти для допомоги ЗСУ, привласнила майже 2 млн грн
Благодійниця, яка збирала кошти для допомоги ЗСУ, привласнила майже 2 млн грн
Київ попрощався із закатованою у полоні РФ журналісткою Вікторією Рощиною (фото)
Київ попрощався із закатованою у полоні РФ журналісткою Вікторією Рощиною (фото)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 серпня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 серпня
У Києві хірург прооперував жінку з онкологією: що йому загрожує
У Києві хірург прооперував жінку з онкологією: що йому загрожує
Небезпечна амброзія у Києві: столична влада назвала площу заражених територій
Небезпечна амброзія у Києві: столична влада назвала площу заражених територій
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
37K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6550
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
3476
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua