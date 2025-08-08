Київ попрощався із закатованою у полоні РФ журналісткою Вікторією Рощиною (фото)

Рощина зникла на окупованій російською армією території України в серпні 2023 року

У Києві 8 серпня відбудлся прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Радіо Свобода.

Попрощатися із закатованою у російському полоні журналісткою прийшли рідні, друзі й колеги.

Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі фото: Меморіал: вбиті Росією

У Михайлівському Соборі о 12:00 відбулася панахида за загиблою.

Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі фото: Денис Клименко

Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі фото: Денис Клименко

Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі фото: Денис Клименко

Прощання з Вікторією Рощиною у Михайлівському Соборі фото: Денис Клименко

Після цього пройшло прощання на Майдані Незалежності.

Прощання з Вікторією Рощиною на Майдані Незалежності фото: Денис Клименко

Прощання з Вікторією Рощиною на Майдані Незалежності фото: Денис Клименко

Прощання з Вікторією Рощиною на Майдані Незалежності фото: Денис Клименко

«Вікторія була людиною, яка не знала слова «ні». Всі пояснювали їй, що не треба їхати на окуповані території. Ніхто з редакцій не хотів брати на себе відповідальність. Але вона все одно розуміла, що це — її місія. Вона це зробить. Мати в колективі людину, яка не палає, а горить, — це важливо. Бо за несправедливості вона буде запалювати собою… Ми все зробимо, щоб Вікторія жила: у пам’яті, діях, у молодих колегах, редакціях, у встановленні справедливості. І що найголовніше — у поверненні окупованих територій, у голосі тих людей, яких вона відчувала, що має бути місією», — каже голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин.

Юрчишин прийшов попрощатися з Рощиною фото: Денис Клименко

Вікторію Рощину поховають на Байковому кладовищі в Києві.

Прощання з Вікторією Рощиною фото: Денис Клименко

Рощина зникла на окупованій російською армією території України в серпні 2023 року. Про її смерть стало відомо у жовтні минулого року. Тіло до України не повертали протягом кількох місяців.

29 квітня міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної, яка співпрацювала з багатьма виданнями, в тому числі і з Радіо Свобода. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань і сліди розтину.