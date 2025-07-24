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На трасі Київ – Чоп зіткнулися дві вантажівки, рух у бік столиці ускладнений

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На трасі Київ – Чоп зіткнулися дві вантажівки, рух у бік столиці ускладнений
фото: Патрульна поліція Київської області/Facebook

У середу, 24 липня, на 34-му кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп, поблизу села Бузова, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Київської області.

Як повідомили правоохоронці, через аварію рух у напрямку Києва ускладнений. Об’їзд здійснюється крайньою лівою смугою. На місці події працюють патрульні: вони регулюють рух та забезпечують охорону.

Через аварію рух у напрямку Києва ускладнений
Через аварію рух у напрямку Києва ускладнений
фото: Патрульна поліція Київської області/Facebook

Водіїв закликають бути особливо уважними на дорозі, дотримуватись ПДР і за можливості планувати маршрут з урахуванням цієї ситуації.

Нагадаємо, у ДТП на Донеччині загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» Максим Казбан. Полковник Максим Казбан очолив бригаду «Лють» у вересні 2024 року, втім іще з 2014 року захищав Україну. З початком повномасштабного вторгнення брав участь в спеціальних операціях, одна з яких відбувалася поблизу Чорнобаївки. З моменту створення бригади «Лють» Максим Казбан обійняв посаду першого заступника начальника департаменту поліції особливого призначення. 

Теги: ДТП Київщина Київ

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