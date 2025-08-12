Київська митниця передала Львівському музею унікальні хрестики періоду Київської Русі

Бронзові натільні хрестики, які були розповсюджені в домонгольський період по всій території Русі

Памʼятки доповнять цінну колекцію натільних хрестиків періоду Київської Русі, яка займає вагоме місце у музейній збірці Львівського історичного музею

Київська митниця передала до комунального закладу Львівської облради «Львівський історичний музей» три бронзові натільні хрестики, які були розповсюджені в домонгольський період по всій території Русі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної митниці.

Хрестики двобічні, декоровані емаллю. Належать до автентичних зразків християнської металопластики Русі. Виробництво таких хрестиків було налагоджене у Києві, починаючи з кінця ХІ ст., найбільшого розквіту досягло у ХІІ столітті.

«Археологічні знахідки намагалися незаконно переслати у міжнародному поштовому відправленні з Дніпра до Казахстану. Предмети археології не підлягають продажу, колекціонуванню приватними особами, а також вивезенню за межі України. Відтак Київська митниця вилучила заборонені до пересилання предмети», – повідомили у митниці.

Памʼятки доповнять цінну колекцію натільних хрестиків періоду Київської Русі, яка займає вагоме місце у музейній збірці фото: Львівська обласна рада

Повернення культурних цінностей у власність держави відбувається за рішенням суду. Розподіл до державної частини музейного, бібліотечного та архівного фондів – за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Повернення культурних цінностей у власність держави відбувається за рішенням суду фото: Київська митниця/Facebook

«Памʼятки доповнять цінну колекцію натільних хрестиків періоду Київської Русі, яка займає вагоме місце у музейній збірці», – зазначили у Львівському історичному музеї.

Нагадаємо, київська митниця передала українським музеям нову партію культурних цінностей, вилучених під час спроб їхнього незаконного вивезення з України. До фондів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в Батурині та Чернівецького обласного краєзнавчого музею відправилися предмети археології та старовинні монети.

Раніше київська митниця передала 334 предмети, що мають культурну цінність, до семи національних музеїв України. Ці артефакти, врятовані від незаконного вивезення за кордон, тепер поповнять фонди вітчизняних культурних установ.

До слова, уряд почав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України.