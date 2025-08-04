Чоловік вимагав у дівчини $10 тис. за нерозголошення інтимних фото

За вчинене підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна

Чоловік, який не був знайомий з потерпілою, погрожував надіслати інтимні знімки її колегам та рідним

28-річному киянину повідомили про підозру у вимаганні $10 тис. від дівчини за нерозголошення її «пікантних» фото. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, чоловік, який не був знайомий з потерпілою, погрожував надіслати інтимні знімки її колегам та рідним, якщо та не перерахує гроші на криптогаманець.

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 28-річному чоловіку, який погрожував дівчині розіслати колегам та рідним її інтимні фото, якщо вона не заплатить йому гроші за мовчання.

«Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 189 КК України, а саме як вимагання з погрозою розголошення відомостей, які потерпіла бажає зберегти в таємниці, вчинене в умовах воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, нерозповсюдження фото чоловік оцінив у $10 тис., які потрібно було перерахувати на криптогаманець.

За вчинене підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна, повідомили столичні прокурори. Слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали п'ятьох зловмисників, які викрали 24-річного киянина, побили його та утримували в офісі, вимагаючи $50 тис. неіснуючого боргу. Як з’ясували правоохоронці, до вчинення злочину причетні пʼятеро місцевих мешканців віком від 23 до 43 років, а організатором виявився 31-річний уродженець Донецька, який тривалий час проживає у Києві. За даними поліції, зловмисники заздалегідь домовились про зустріч у кафе із 24-річним колишнім працівником, після чого побили його та силою завели до офісного приміщення, де відібрали сумку з особистими речами, мобільний телефон та наручний годинник.

До слова, на Житомирщині затримали групу осіб, які вимагали гроші у пораненого військового та його дружини. Чоловік, який має судимість за розбійний напад, організував схему вимагання коштів від пораненого військовослужбовця. До неї залучив свого знайомого та сусідку потерпілого.