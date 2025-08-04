Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чоловік вимагав у дівчини $10 тис. за нерозголошення інтимних фото

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік вимагав у дівчини $10 тис. за нерозголошення інтимних фото
За вчинене підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Чоловік, який не був знайомий з потерпілою, погрожував надіслати інтимні знімки її колегам та рідним

28-річному киянину повідомили про підозру у вимаганні $10 тис. від дівчини за нерозголошення її «пікантних» фото. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську  прокуратуру.

За даними слідства, чоловік, який не був знайомий з потерпілою, погрожував надіслати інтимні знімки її колегам та рідним, якщо та не перерахує гроші на криптогаманець.

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 28-річному чоловіку, який погрожував дівчині розіслати колегам та рідним її інтимні фото, якщо вона не заплатить йому гроші за мовчання.

«Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 189 КК України, а саме як вимагання з погрозою розголошення відомостей, які потерпіла бажає зберегти в таємниці, вчинене в умовах воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

 За даними слідства, нерозповсюдження фото чоловік оцінив у $10 тис., які потрібно було перерахувати на криптогаманець. 

За вчинене підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна, повідомили столичні прокурори. Слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали п'ятьох зловмисників, які викрали 24-річного киянина, побили його та утримували в офісі, вимагаючи $50 тис. неіснуючого боргу. Як з’ясували правоохоронці, до вчинення злочину причетні пʼятеро місцевих мешканців віком від 23 до 43 років, а організатором виявився 31-річний уродженець Донецька, який тривалий час проживає у Києві. За даними поліції, зловмисники заздалегідь домовились про зустріч у кафе із 24-річним колишнім працівником, після чого побили його та силою завели до офісного приміщення, де відібрали сумку з особистими речами, мобільний телефон та наручний годинник.

До слова, на Житомирщині затримали групу осіб, які вимагали гроші у пораненого військового та його дружини. Чоловік, який має судимість за розбійний напад, організував схему вимагання коштів від пораненого військовослужбовця. До неї залучив свого знайомого та сусідку потерпілого.

Теги: прокуратура Київ шантаж

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вулична виставка «Наш спадок», присвячена спадщині України від Русі
Виставка Інституту національної пам’яті на Хрещатику: що з нею не так?
2 серпня, 11:00
Комунальне підприємство та підрядна організація уклали договір на постачання ґрунтосуміші
Столичне комунальне підприємство втрапило у скандал через ґрунтосуміш
7 липня, 13:24
2 липня ВАКС відмовився відсторонювати Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності
Справа Чернишова: прокуратура вимагає відсторонення міністра
8 липня, 21:20
Прокурори підготували клопотання до суду про відсторонення підозрюваного від посади
Директор департаменту КМДА, який закупив генератори з переплатою у 4,8 млн грн, отримав підозру
9 липня, 10:38
Внаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції «Лукʼянівська»
Який вигляд має «Лук’янівська» у Києві після масованої атаки: фото, відео
21 липня, 07:21
Влучання в житловий комплекс у Шевченківському районі: кадри з понівеченого будинку
Влучання в житловий комплекс у Шевченківському районі: кадри з понівеченого будинку
21 липня, 10:32
У Києві підприємці встановлюють нові об’єкти для торгівлі
Столиця відмовляється від хаотичних МАФів. Який вигляд мають нові кіоски
24 липня, 12:48
За прогнозами Укргідрометцентру, з 25 до 28 липня у столиці в денний час доби очікується підвищення температури повітря понад 28°С та вище
Київ обмежує рух вантажівок через спеку: названо дати
24 липня, 13:41
З Максимом Казбаном, який загинув на Донеччині, прийшли попрощатися рідні, близькі, побратими та колеги
На Майдані відбулося прощання з командиром бригади «Лють» Максимом Казбаном
24 липня, 15:09

Новини

Переплатив за відеонагляд понад 2,1 млн грн: столичному посадовцю повідомлено про підозру
Переплатив за відеонагляд понад 2,1 млн грн: столичному посадовцю повідомлено про підозру
Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту
Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту
Киянин організував нарколабораторію у власній квартирі: яке покарання виніс суд
Киянин організував нарколабораторію у власній квартирі: яке покарання виніс суд
Чоловік вимагав у дівчини $10 тис. за нерозголошення інтимних фото
Чоловік вимагав у дівчини $10 тис. за нерозголошення інтимних фото
Реконструкція київських архівів за 150 млн грн може приховувати мільйонні переплати: розслідування
Реконструкція київських архівів за 150 млн грн може приховувати мільйонні переплати: розслідування
Келлог знову може приїхати до Києва: коли це станеться
Келлог знову може приїхати до Києва: коли це станеться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
11K
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
5105
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля
4558
Коли Путін з'їхав з глузду
4024
Притула вчетверте став батьком (фото)

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Сьогодні, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Сьогодні, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua