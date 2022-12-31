В окупованому Джанкої пролунали вибухи (відео)

ППО рашистів спрацювало на окупованому півострові

Сьогодні, 31 грудня, вдень у тимчасово окупованому Джанкої (Крим) було чути вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Джанкої були чутні під час чергового ракетного удару Росії по Україні.



Місцеві жителі пишуть, що причиною вибухів, які чути в Джанкої, нібито є робота ППО.

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При цьому так звана влада окупованого Киму поки що ніяк не коментує інцидент і не називають причини вибухів.

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, у тимчасово окупованому Джанкої знову була «бавовна».

Раніше гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомляв, що у тимчасово окупованому Криму рашисти ведуть роботи зі створення військових укріплень. При цьому Аксьонов додав, що «безпека» Криму насамперед нібито забезпечуватиметься «заходами в Херсонській області». Про які саме заходи йдеться, гауляйтер не уточнював.

За даними британської розвідки, росіяни збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Зазначається, що деякі з цих оборонних рубежів розташовані на 60 км за лінією фронту. Це може свідчити про те, що росіяни готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ.

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