Пів сотні зарядок для електрокарів заплановано встановити у Києві

Меморандум про розвиток інфраструктури для електротранспорту підписали КМДА та група «Нафтогаз»

Встановлення десятків нових зарядок для електрокарів передбачено меморандумом щодо створення та розвитку інфраструктури для електричних автомобілів, укладеним Київською міськдержадміністрацією та групою «Нафтогаз». Як повідомляє офіційний портал Києва, сторони домовились про об’єднання зусиль у впровадженні енергоефективних та екологічно безпечних технологій, популяризації використання електрокарів та створення відповідної інфраструктури для їх підзарядки у місті Києві. Група «Нафтогаз» планує відкрити щонайменше 50 електричних зарядних станцій в столиці, забезпечивши можливість зарядки електрокарів у всіх районах міста.

«Використання відновлювальних джерел енергії завдяки збільшенню кількості зарядних станцій для електрокарів сприятимуть зменшенню викидів шкідливих газів від автомобільного транспорту, а отже – поліпшенню стану атмосферного повітря у Києві, що є одним із пріоритетних напрямів розвитку міста», – зауважив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зарядна станція, яку встановили в рамках Меморандуму, вже працює на Бессарабській площі у центрі столиці. Там облаштували чотири паркомісця із зарядним комплексом типу EUA-2, що підходить для основних видів електромобілів світових брендів. Середній час зарядки одного автомобіля – до 2,5 години. Розрахуватися водії можуть банківською карткою за допомогою спеціального додатку на мобільному телефоні.

«Немає сумніву, що вулиці наших міст і надалі наповнюватимуться безпечним та екологічним електротранспортом. А мережа WeEnergy допоможе підготувати необхідну для цього транспорту інфраструктуру», – зазначив Сергій Перелома, перший заступник голови правління групи «Нафтогаз».

Нагадаємо, минулого року Група «Нафтогаз» розпочала створення мережі електрозаправних станцій у Києві. Перші зарядні станції для авто були встановлені на вулиці Богдана Хмельницького, Кловському узвозі та біля аеропорту «Київ». Електрична заправка на Бессарабській площі стала четвертим проектом компанії та черговим кроком до реалізації плану з масштабного виходу на ринок електрозарядних пристроїв.

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