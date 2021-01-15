В Україні дебютує електричний спорткар

У 2021 році у українських дилерів з’явиться електричний спортивний седан Audi e-tron GT

Цього року в Україні стартують продажі нового електромобіля Audi. Про це «Главкому» повідомили в місцевому представництві німецької компанії.

Мова йде про Audi e-tron GT – електричний спортивний седан, який побудовано на одній платформі з Porsche Taycan. Новинку навіть ще офіційно не було представлено. Тож про її технічні характеристики ми можемо судити лише з концепту, який оснащено двома моторами потужністю 590 кінських сил.

До 100 кілометрів на годину електрокар прискорюється за 3,5 секунди.

Орієнтовно, на одній зарядці GT зможе проїжджати близько 400 кілометрів (за циклом WLTP). А швидка зарядка дозволить наповнювати батарею на 80% приблизно за 20 хвилин.

Електричний спортивний седан Audi e-tron GT

Також у 2021-му в Україні дебютує нова модифікація вже відомого електричного кросовера Audi e-tron. Українцям запропонують спортивну версію моделі, яка має позначку S.

Пікова потужність такого електромобіля – більш ніж 500 кінських сил. А крутний момент – 973 Нм. Це дозволяє кросоверу набирати першу «сотню» за 4,5 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 210 кілометрів на годину.

Силову установку живить батарея ємністю 95 кіловат-годин, яка забезпечує близько 365 кілометрів пробігу на одній зарядці (у версії S Sportback запас ходу на п’ять кілометрів більший).

В цілому цього року в Україні дебютує рекордна кількість електричних моделей. Які саме електрокари з’являться на українському ринку – дивиться в ексклюзивному матеріалі «Главкома» за цим посиланням.