П'яний пасажир, погрожуючи розправою, пограбував таксиста у Києві: зловмисника затримано

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За скоєне правопорушнику загрожує до десяти років ув’язнення
фото: Національна поліція Укрвїни

Під час поїздки у таксі зловмисник, погрожуючи водієві розправою, відібрав у нього мобільний телефон

Київські поліцейські затримали чоловіка за пограбування таксиста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Днями по поліції Києва з проханням про допомогу звернувся 21-річний водій таксі, який повідомив, що пасажир пригрозив йому застосуванням зброї та змусив віддати мобільний телефон», – повідомили у поліції.

За словами правоохоронців, самої зброї водій не бачив, після чого висадив нападника на проспекті Червоної Калини біля автозаправної станції, де його й розшукала поліція. 

Під час огляду речей затриманого поліцейські виявили мобільний телефон потерпілого
фото: Національна поліція України/Facebook

«Зловмисником виявився 43-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброї при ньому не виявили», – повідомили у поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та під час огляду його речей виявили мобільний телефон потерпілого. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

За скоєне правопорушнику загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві менеджерка компанії вигадала неіснуючий грабіж, щоб приховати привласнення коштів клієнта. До поліції Києва надійшло повідомлення від 25-річної жінки, яка заявила, що двоє невідомих чоловіків на одній із вулиць Голосіївського району вдарили її по голові та відібрали 60 тисяч гривень і особисті речі. Невдовзі правоохоронці з’ясували, що нападу не було: відео, покази свідків та інші докази повністю спростували слова заявниці. Попри це, під час допиту у статусі потерпілої жінка знову повторила вигадану історію та намагалася переконати слідчих у її правдивості.

