П'яний пасажир, погрожуючи розправою, пограбував таксиста у Києві: зловмисника затримано

Під час поїздки у таксі зловмисник, погрожуючи водієві розправою, відібрав у нього мобільний телефон

Київські поліцейські затримали чоловіка за пограбування таксиста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Днями по поліції Києва з проханням про допомогу звернувся 21-річний водій таксі, який повідомив, що пасажир пригрозив йому застосуванням зброї та змусив віддати мобільний телефон», – повідомили у поліції.

За словами правоохоронців, самої зброї водій не бачив, після чого висадив нападника на проспекті Червоної Калини біля автозаправної станції, де його й розшукала поліція.

Під час огляду речей затриманого поліцейські виявили мобільний телефон потерпілого фото: Національна поліція України/Facebook

«Зловмисником виявився 43-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброї при ньому не виявили», – повідомили у поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та під час огляду його речей виявили мобільний телефон потерпілого. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

За скоєне правопорушнику загрожує до десяти років ув’язнення.

