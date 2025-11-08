Головна Країна Кримінал
Мешканка Василькова, яка знімала обстріли військової частини, отримала три роки тюрми

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У судових дебатах жінка сказала, що щиро кається і більше такого робити не буде, просила не позбавляти її волі
фото з відкритих джерел

Підсудна думала, що допомагає ЗСУ

Васильківський міськрайонний суд Київської області визнав громадянку винною у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

У травні 2025 року Васильків уночі активно обстрілювали. Обвинувачена під час тривоги з вікна власної квартири знімала на телефон розташування військової частини і наслідки обстрілів. Повідомила про влучання РФ по ангару з літаками на території аеродрому і в склад боєкомлекту. Відзняте відео вона надсилала куратору в Telegram.

У судовому засіданні жінка спочатку заперечувала вину, а потім визнала, що зробила. Але сказала, що думала, що так допомагає ЗСУ. Шукала роботу в Telegram і з нею звʼязались і попросили пофотографувати спочатку державні установи, а потім доручили робити фото і відео з вікна її будинку під час обстрілів. Спілкування велося українською мовою, тому вона вважала, що «фіксує як працює ленд-ліз щодо збиття шахедів». Підтвердила, що всього зробила шість відео за гроші.

У матеріалах справи є переписка обвинуваченої.

16 травня куратор дав їй завдання: «Дивіться, якщо будуть сьогодні якісь прильоти, потрібно буде фіксувати спалахи, зарево, що буде видно, може з дому, може з вулиці, як вам буде зручніше та обережніше. По оплаті за якісну роботу до 10 тисяч можна заробити. Мінус тільки якщо буде це пізно, але я з вами буду на звʼязку».

Обвинувачена надсилає вид із свого вікна та пояснила: «За дом тем что на видео то место что вчера снимала. А с другой сторони вч. У меня все как на ладони. Так что если обстрел то все четко». Після цього отримує на карту 1000 грн. Пізніше ввечері обвинувачена повідомляє куратора про тривогу і через півтора години про відбій і зазначила: «Я перший раз в житті розстроїлась що до нас не долетіли)))».

18 травня жінка написала, що попали в злітну смугу і повідомила: «…я вже камеру налаштувала) Я скільки зможу стільки зніму?». На що отримала відповідь: «Звуки також записуйте на відео. Якщо видно наслідки, також можна фіксувати. Це все буде враховуватися».

О 1 годині 30 хвилин обвинувачена написала: «Я щоб більш заробити в вікно вилізу якщо треба… Воно дуже темно… і на відео диму не видно… а фонарь стремаюсь вкл.». Після цього надіслала відео з координатами і додала: «Надеюсь я за безсоную ночь заработаю» і отримала ствердну відповідь. Через годину жінка написала, що піде з сімʼєю в сховище і там не зможе знімати.

Вдень жінка обговорювала минулу ніч із куратором і на повідомлення «…Одна брехня всюди» відписала «Я нарахувала лично 143 в наш аеродром. Я ненавиджу цю державу». Куратор повідомив обвинувачену, що влада України, нібито приховує справжні наслідки обстрілів і зазначив, що «керівництво повинно відповісти за це». Обвинувачена відповіла: «Нехай всі здохнуть».

Жінка неодноразово просила ще роботу, бо їй потрібні гроші, пропонувала сходити «заснять біля частини наслідки сама». Але їй відповіли, що не варто ризикувати. Зрештою, куратор запропонував їй такий варіант: «Купимо телефон, та повербанк, та поставимо приховаємо на балконі, буде постійно працювати, а вам пасивний дохід і не треба ризикувати». Жінка погодилась і отримала гроші на купівлю телефону і павербанку, відзвітувалася, що все купила і готова працювати. Але згодом написала куратору: «До мене приїздили з поліції… Хлопці подзвонили сказали. Це не за видио? Я то все видалила… і геть почистила телефон. На всяк випадок».

Після затримання коригувальниці видалені фото та відео на її мобільному телефоні були відновлені з допомогою спеціальної програми. Серед іншого в галереї були фотознімки будівлі Васильківського міськрайонного суду Київської області.

У судових дебатах жінка сказала, що щиро кається і більше такого робити не буде, просила не позбавляти її волі. Повідомила, що зароблені на зйомці гроші не витратила і може передати їх на допомогу військовим.

Обвинувачена раніше не судима, має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Суд врахував, що вона визнала вину і, начебто, щиро розкаялася і активно сприяла розкриттю злочину. З огляду на це суд погодився призначити жінці менш суворе покарання, а саме три роки увʼязнення, а не від п’яти до восьми років, як передбачено законом.

Раніше за доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції довічний термін ув’язнення отримав окупант, який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку. 

До слова, в Україні двох російських солдатів заочно засудили до дванадцяти років ув'язнення за вчинення воєнних злочинів під час окупації Київщини у травні 2022 року. Засуджені – військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ.

