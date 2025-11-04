Різанина у лондонському потязі: підозрюваного взяли під варту

Напад стався в суботу, коли чоловік напав на пасажирів поїзда, що прямував до Лондона

Поліція заявила, що терористичний акт виключено

У Великій Британії 32-річного чоловіка, який скоїв ножовий напад у поїзді, звинувачують у 11 замахах на вбивство. У результаті нападу постраждали 11 осіб, зокрема член екіпажу поїзда, який зараз перебуває в лікарні в критичному стані. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Чоловіка, на ім'я Ентоні Вільямс, звинувачують у 10 замахах на вбивство, пов'язаних з нападом у поїзді, та одному замаху, що стався на вокзалі в Лондоні. Йому також інкримінують напад на людину і два випадки зберігання ножа.

Вільямс був арештований і з’явився в суді в Пітерборо, де наступне слухання призначено на 1 грудня. Поліція також перевіряє, чи пов’язані ці напади з іншими інцидентами з ножем у місті Пітерборо.

Поліція заявила, що терористичний акт виключено і що чоловік діяв сам. Вони також перевіряють, чи є зв'язок між нападом і пораненням 14-річного підлітка в Пітерборо.

Серед постраждалих є футболіст Джонатан Гьоше з команди «Сканторп Юнайтед», який отримав травми, але його життю нічого не загрожує.

Міністр транспорту підтвердила, що підозрюваний не був відомий службам безпеки, але відмовилася коментувати його можливі зв'язки з психічними службами. П'ятеро постраждалих уже виписали з лікарні до недільного вечора.

Нагадаємо, у Великій Британії в поїзді сталася масштабна надзвичайна подія – невідомі напали на пасажирів із ножами.

Інцидент стався ввечері в суботу, коли поїзд «Донкастер – Лондон» рухався на південь у напрямку Гантінгдона, неподалік Кембриджа. Екіпаж викликав екстрені служби, і поліція, разом із санітарною авіацією, оперативно прибула до станції. Напад вдалося швидко припинити після прибуття поїзда, на місце також прибули судмедексперти та кінологи.