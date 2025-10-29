Прем’єра в Національній опері. Режисер Уривський представив свою версію «Казок Гофмана» (репортаж)

Класична історія нещасного кохання постала в сучасній інтерпретації одного з найпопулярніших театральних режисерів країни

У Національній опері України 31 жовтня та 2 листопада відбудеться прем’єра опери Жака Оффенбаха «Казки Гофмана» у постановці супермодного режисера Івана Уривського. Усі квитки на ці дати вже розпродані, а наступного разу побачити виставу можна буде 19 та 20 листопада. Чого очікувати від сучасної інтерпретації класики – розповідає «Главком», який побував на допрем’єрному показі.

В основу опери французького композитора Жака Оффенбаха лягли три новели німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана – «Пісочна людина», «Казка про втрачене зображення» і «Радник Креспель». «Сам автор не був героєм жодної з них, як це сталося в опері. Крім того, у Гофмана вони набагато похмуріші і романтичніші, ніж їхні трансформації в лібрето опери, музика якої поєднує химерну та гротескну, а часом зловісно-похмуру фантастику з іронією і своєрідно передає деякі сторони творчості письменника», – пояснює творча команда.

Ольга Фомічова у ролі Олімпії фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

За сюжетом, у винному льоху в компанії друзів Гофман згадує свої любовні захоплення. Наразі він закоханий в артистку Стеллу, яку переслідує радник Ліндорф. У Стеллі поєднані образи всіх жінок, яких любив Гофман: ляльки Олімпії, куртизанки Джульєтти та співачки Антонії. Однак усі ці історії кохання закінчуються розчаруванням. Поруч із головним героєм завжди перебуває його Муза, яка не дає йому втратити свій талант. Попри те, що Гофману зовсім не щастить у коханні, опера зовсім не відчувається трагічною та навіть наповнена гумором.

Час і місце дії змінені: історії Гофмана розгортаються в музейному просторі у вигляді трьох живих інсталяцій. На сцені, окрім головних персонажів, майже весь час присутні відвідувачі музею, які спостерігають за дійством.

Прем’єра опери «Казки Гофмана» у постановці Івана Уривського запланована на 31 жовтня фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Робота над музичним матеріалом розпочалася ще до пандемії ковіду. У 2021 році в Національній опері відбулася прем’єра концертного виконання «Казок Гофмана». Це стало своєрідним ескізом до сценічного її втілення у постановці Івана Уривського.

«Казки Гофмана» – класична історія кохання в сучасній інтерпретації Івана Уривського фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

«Для мене опера — це щось нове взагалі в моєму житті. І я вчуся це робити. Я не розумію багатьох нюансів, але я мріяв колись поставити тексти Гофмана на драматичній сцені, і так вийшло, що я потрапив в оперу поставити цю чудову музику», – сказав на допрем’єрному показі Іван Уривський.

Режисер визнав, що любить короткі вистави, тоді як оперний жанр вимагає більшої розлогості. І тим не менш, на прохання Уривського команда частково скоротила матеріал.

«Були прохання режисера стосовно скорочення опери, але ми їх виконали частково, оскільки я вважаю, що текст, написаний композитором, повинен бути цілком представлений», – наголосив диригент-постановник Микола Дядюра. На його думку, опера вийшла дуже контрастною: «Це начебто драма, тому що всі три історії драматичні. У той же час у цих драмах немає ніякої трагедії. Люди виходять з таким натхненним станом після прослуханої музики».

Олександр Нікіфоров у ролі Гофмана та Анжеліна Швачка у ролі Нікляуса і Музи фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Народна артистка України та виконавиця ролі Музи й Нікляуса Анжеліна Швачка зізналася, що мріяла попрацювати з Іваном Уривським, а на його найвідомішій виставі «Конотопська відьма» була вже двічі. «Хоч Нікляус написаний як чоловік, але, як ви бачите, я жінка. Трошки ми скоротили матеріал, я зараз не муза Гофмана, але я жінка, яка його витягує з усіх халеп. Усі жінки, яких ви бачите на сцені, є не дуже позитивними і втягують його в ці халепи. А я його гіпнотерапевт, психолог, психотерапевт. Я єдиний, мабуть, позитивний персонаж, який намагається всіх помирити», – описує свого персонажа Анжеліна Швачка.

10 фото На весь екран

















Прем’єра опери «Казки Гофмана» у постановці Івана Уривського запланована на 31 жовтня фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Водночас працювати над «Казками Гофмана» команді було нелегко, зазначила Ольга Фомічова, Заслужена артистка України й виконавиця ролі Олімпії: «Дуже багато задач, дуже складні вокальні партії і дуже багато режисерських вимог, і ці вимоги від репетиції до репетиції трошки змінювалися. Приходили нові ідеї до режисера, до хореографа… До речі, майже вперше постійно з нами працювала хореограф Ксенія Іваненко. У цій опері немає як таких танцювальних номерів, але тут є пластика достатньо складна. І потрібно було втілювати не просто голосом, а й пластично».

Команда вистави: Режисер-постановник – Іван Уривський

– Іван Уривський Диригент-постановник – Микола Дядюра

– Микола Дядюра Хормейстер-постановник – Денис Крутько

– Денис Крутько Художник-постановник – Петро Богомазов

– Петро Богомазов Художник костюмів – Дарія Біла

– Дарія Біла Виконавці: Дмитро Іванченко, Олександр Нікіфоров (Гофман), Сергій Ковнір, Сергій Магера (Ліндорф Коппеліус, Даперутто, Міракль), Анжеліна Швачка, Ірина Петрова (Нікляус, Муза), Ольга Фомічова, Анастасія Довбіус (Олімпія), Лілія Гревцова, Анастасія Поважна (Антонія), Вікторія Ченська, Тетяна Ганіна (Джульєтта), Володимир Тишков, Владислав Фоміних (Креспель), Олександр Бойко, Михайло Кірішев (Лютер, Шлеміль), Дмитро Агеєв, В’ячеслав Базир (Герман), Алла Позняк, Тетяна Пімінова, Наталя Кисла (Голос матері), Сергій Пащук, Руслан Танський (Франц, Паттікіначчіо, Кошеніль), Юрій Аврамчук, Сергій Пащук, Руслан Танський (Андреас), Сергій Пащук, Сергій Скочеляс (Спаланцані, Натанаель), Наталія Николаїшин, Ольга Матушенко (Стелла).

Нагадаємо, раніше режисер-постановник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Заслужений артист України Іван Уривський презентував виставу «Земля» за мотивами однойменної повісті Ольги Кобилянської. Прем’єра постановки відбулася наприкінці липня у столичному театрі імені Лесі Українки. «Главком» повідомляв, які гонорари отримала команда цю роботу.

В останні роки ім'я Івана Уривського згадується через гучний успіх його постановки «Конотопська відьма» за однойменною повістю драматурга Григорія Квітки-Основ'яненка. Вона завоювала популярність не лише серед глядачів Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка, а й стала сенсацією в соціальних мережах. Постановка також отримала Шевченківську премію.

Також однією з найвідоміших стала вистава Уривського «Марія Стюарт». П'єса Фрідріха Шиллера створена на основі документальних матеріалів про життя останньої католицької королеви Шотландії Марії Стюарт.