Правила обміну прав у Німеччині змінилися: що потрібно знати

У Німеччині працює поетапний графік заміни старих посвідчень до 2033 року

Влада Німеччини змінила правила обов'язкового обміну старих водійських посвідчень. Тепер термін заміни залежить не від року народження водія, а від дати видачі його поточного документа. Про це пише «Главком» із посиланням на Ausnews.de.

Обмін прав старого зразка триває, оскільки всі країни ЄС мають перейти на єдиний стандарт посвідчень розміром із банківську картку до 2033 року. У Німеччині введено поетапний графік, щоб уникнути черг у відомствах.

З 2019 року термін обміну визначається за датою видачі вашого старого посвідчення (це стосується паперових та рожевих пластикових прав).

Наприклад, якщо ви склали іспит у 1998 році, але отримали чи переоформили посвідчення у 2005 році, то для обміну враховується 2005 рік (дата видачі документа), а не 1998-й.

У Німеччині діє поетапний графік заміни старих водійських посвідчень (паперових та рожевих пластикових). Важливо пам'ятати, що термін обміну тепер визначається за датою видачі ваших прав, а не за роком народження.

Цей підхід дозволяє рівномірно розподілити потік людей у відомствах до загальноєвропейського кінцевого терміну заміни у 2033 році. До 19 січня 2026 року повинні обміняти свої права ті, кому посвідчення були видані до 1 січня 1999 року. Водії, які отримали права у 1999-2001 роках, мають здійснити обмін до 19 січня 2027 року.

Для посвідчень, виданих у 2002-2004 роках, кінцевий термін настає 19 січня 2028 року.

Права, видані у 2005–2009 роках, необхідно замінити до 19 січня 2029 року.Останніми обмінюватимуть посвідчення, видані у 2010-2012 роках, – для них термін завершується 19 січня 2030 року. Якщо ваші права були видані з 2013 року (нового єдиного європейського зразка), обмін не вимагається.

Старі водійські права вважаються небезпечними, оскільки їх легко підробити, і вони можуть бути не прийняті за кордоном.Якщо водій пропустить термін заміни, він може отримати штраф і позбутися права керувати автомобілем. Рекомендовано записуватися на прийом до відомства за кілька тижнів, підготувати пакет документів (паспорт, старі права, біометричне фото) і не чекати до останньої хвилини.

До слова, влада Німеччини ухвалила рішення зменшити соціальні виплати для громадян України, які прибувають до країни. Причиною називають необхідність посилення мотивації біженців до працевлаштування.