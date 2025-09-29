Головна Київ Новини
search button user button menu button

Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги

Соціальний проєкт
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги
У Києві відбулася благодійна акція
фото: instagram.com/platforma_help

Подібні акції найближчим часом планують провести і в інших містах України

У неділю, 28 вересня, у Києві пройшла благодійна акція, організована громадською організацією «Платформа Громадської Підтримки». Захід зібрав понад 4 тисячі людей, які отримали гуманітарну допомогу. Про це повідомляється у дописі організації на Facebook.

За даними організаторів, учасникам роздали близько 6 тонн продовольчих товарів. Крім матеріальної підтримки, люди отримали інформацію про діяльність організації, зокрема щодо допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх родин.

Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги фото 1
фото: instagram.com/platforma_help

Керівниця «Платформи» Інна Божко наголосила, що сьогодні ветерани дедалі частіше звертаються за підтримкою саме до громадських
організацій, а не до державних установ.

«Поки влада зволікає, ми діємо вже зараз. Джерелом влади у країні є народ, тому і влада має бути народною, а не в олігархів», – заявила Божко.

Учасникам заходу також розповіли про можливості отримання юридичних консультацій та програм реабілітаційної підтримки для ветеранів.

За словами Божко, подібні акції найближчим часом планують провести і в інших містах України. Вони також закликали охочих стежити за новинами на офіційних сторінках «Платформи громадської підтримки» у соцмережах Instagram та Telegram.

Читайте також:

Теги: акція благодійність Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони‑перехоплювачі. Як спрацювали під час атаки
Чи спрацювали дрони‑перехоплювачі під час останньої атаки?
Вчора, 21:01
В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА (відео)
В одному з районів Києва зафіксовано падіння БпЛА (відео)
19 вересня, 01:43
У Києві відбулась прем’єра масштабної світлової інсталяції «Сила цінностей»
«Батьківщина-мати» перетворилася на арт-інсталяцію (фото)
18 вересня, 21:41
Земельна ділянка Київською міською радою під будівництво цієї будівлі у встановленому законом порядку нікому не відводилась
Прокуратура оскаржує право власності на двоповерховий самобуд у Деснянському районі: деталі
18 вересня, 12:54
Іветт Купер замінила на посаді Девіда Леммі
Нова очільниця британського МЗС їде до Києва
12 вересня, 06:18
Зловмисника затримали за місцем проживання. Обіцяну «винагороду» від російських спецслужб він так і не отримав
Теракт на Печерську під виглядом домашнього насильства: агент РФ проведе у в'язниці дев'ять років
11 вересня, 08:50
Попередньо відомо, що винуватець автопригоди був тверезим
У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження
10 вересня, 08:17
У Києві затримано 31-річного вихідця з тимчасово окупованого Мелітополя, якого російське гру «відрядило» шпигувати до столиці України
Затримано агентів росіян, які готували нову ракетно-дронову атаку по Києву та Одесі
1 вересня, 10:27
Посольство Польщі в Києві
Під час атаки на Київ пробило дах посольства Польщі
Вчора, 18:20

Новини

Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги
Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги
У Києві яловича вирізка коштує до 2 тис. грн за кілограм: огляд цін
У Києві яловича вирізка коштує до 2 тис. грн за кілограм: огляд цін
Київ вшанував жертв масових розстрілів у Бабиному Яру
Київ вшанував жертв масових розстрілів у Бабиному Яру
У магазинах Києва з'явився слабоалкогольний напій, згенерований штучним інтелектом (фото)
У магазинах Києва з'явився слабоалкогольний напій, згенерований штучним інтелектом (фото)
Атака на Київщину 28 вересня: у лікарнях залишаються троє поранених
Атака на Київщину 28 вересня: у лікарнях залишаються троє поранених
Суд підтвердив заповідний статус «Протасового яру» та відхилив позов забудовника
Суд підтвердив заповідний статус «Протасового яру» та відхилив позов забудовника

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua